Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - 300 người có công ở các phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được các y, bác sĩ tiến hành khám tổng quát, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Sáng 26/7, Câu lạc bộ Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công với cách mạng trên địa bàn các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh.
Các y, bác sĩ đo huyết áp, khám nội tổng quát, xét nghiệm đường huyết...
...và khám các bệnh về răng, mắt cho người có công với cách mạng.
Cũng tại chương trình, người có công với cách mạng được cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá 300 triệu đồng.
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