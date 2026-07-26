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Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công với cách mạng

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - 300 người có công ở các phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được các y, bác sĩ tiến hành khám tổng quát, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Sáng 26/7, Câu lạc bộ Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công với cách mạng trên địa bàn các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh.

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Tại chương trình, 300 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn các phường Bắc Hồng Lĩnh và phường Nam Hồng Lĩnh được khám sức khỏe.
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Các y, bác sĩ đo huyết áp, khám nội tổng quát, xét nghiệm đường huyết...
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...và khám các bệnh về răng, mắt cho người có công với cách mạng.
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Bên cạnh đó, các thương binh, bệnh binh, người có công cũng được siêu âm, chụp X-quang.
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Qua thăm khám, nhiều trường hợp phát hiện mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, tim mạch, dạ dày, hô hấp và các bệnh về mắt được y, bác sĩ tư vấn điều trị kịp thời.
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Cũng tại chương trình, người có công với cách mạng được cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá 300 triệu đồng.
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Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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