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Trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho người trẻ Hà Tĩnh

Từ Duyên
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(Baohatinh.vn) - Việc trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân đang được Hà Tĩnh chú trọng, giúp người trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

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Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

Gần đây, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với tính mạng con người. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?
Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Lặng thầm cống hiến vì đô thị xanh - sạch - đẹp

Lặng thầm cống hiến vì đô thị xanh - sạch - đẹp

Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa

Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa

Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
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