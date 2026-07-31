Vaccine chống ung thư cho kết quả ban đầu tích cực

Vaccine chống ung thư của Nga cho kết quả ban đầu tích cực (Ảnh minh họa: Izvestia).

Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Gamaleya, ông Aleksandr Ginzburg cho biết, bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận vaccine trị ung thư hắc tố (melanoma) cá nhân hóa của Nga hiện cảm thấy khỏe mạnh và đã phát triển phản ứng miễn dịch cần thiết để chống lại bệnh tật.

Năm ngoái, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt hai phương pháp điều trị ung thư cá nhân hóa được phát triển trong nước: một loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA dành cho bệnh ung thư hắc tố giai đoạn tiến triển có tên là Neooncovac, và một loại thuốc peptide nhắm vào ung thư đại trực tràng có tên là Oncopept.

Bộ Y tế Nga cho biết Neooncovac đang trong giai đoạn cuối cùng để được cung cấp miễn phí theo hệ thống bảo hiểm y tế của quốc gia.

Bệnh nhân được tiêm 8-9 liều thuốc, mỗi liều cách nhau 2-3 tuần và phản ứng miễn dịch của bệnh nhân sẽ được ghi nhận sau mỗi lần tiêm. Kết quả sẽ có sau 3 tháng điều trị.

Bệnh nhân đầu tiên được tiêm Neooncovac vào tháng 4. Người nhận là một người đàn ông 60 tuổi mắc bệnh ung thư hắc tố giai đoạn ba đã di căn và đang điều trị tại Viện Nghiên cứu Ung thư Moscow Herzen.

Theo ông Ginzburg, bệnh nhân "cảm thấy hoàn toàn bình thường" và tiếp tục điều trị. Ông cho biết, các xét nghiệm cho thấy các phản ứng miễn dịch "mạnh mẽ tích cực", cơ thể bệnh nhân sản xuất ra các hợp chất hoạt tính cần thiết để hệ miễn dịch chống lại khối u và các ổ di căn. Bệnh nhân dự kiến sẽ nhận thêm hai liều thuốc nữa và sẽ tiếp tục được theo dõi phản ứng miễn dịch trong suốt quá trình điều trị.

Ông cũng thông báo, Viện Nghiên cứu Gamaleya đang chuẩn bị các vaccine ung thư hắc tố cá nhân hóa cho 10 bệnh nhân nữa và mọi thứ sẽ sẵn sàng trong vòng từ một tháng rưỡi đến 3 tháng.

Ông Andrey Kaprin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X-quang, trước đó đã mô tả công nghệ được sử dụng để phát triển vaccine này là một phương pháp tiếp cận khác biệt căn bản trong điều trị ung thư. Ông giải thích, thay vì chỉ đơn thuần là điều trị bệnh, phương pháp này nhằm “dạy” cho hệ thống miễn dịch nhận biết và tiêu diệt các tế bào gây ra mối đe dọa.

Các mẫu khối u và tế bào mô khỏe mạnh của bệnh nhân được sử dụng để phân tích các đặc tính di truyền và tạo ra một loại vaccine tùy chỉnh được thiết kế để huấn luyện hệ thống miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ung thư.

Trong khi đó, các quan chức y tế Nga cho biết, những bệnh nhân được tiêm vaccine Oncopept cũng đã phát triển phản ứng miễn dịch cần thiết. Viện Gamaleya ngoài ra cũng đang nghiên cứu các phương pháp điều trị ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi.