BV Hoàn Mỹ Vinh mổ lấy thai kèm cắt bỏ khối u buồng trứng lớn cho sản phụ

Thai phụ N.T.Q. (31 tuổi, xã Diễn Châu, Nghệ An) nhập viện giữa tháng 6 khi thai được 37 tuần 5 ngày, có dấu hiệu theo dõi chuyển dạ. Đây là lần mang thai thứ tư của chị, trong đó hai lần đầu sinh thường, lần thứ ba sinh mổ. Đáng chú ý, lần mang thai này chỉ cách cuộc mổ lấy thai trước khoảng 15 tháng nên được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao, cần theo dõi chặt chẽ.

Khối u buồng trứng phải nhiều thùy được lấy bỏ an toàn trong cùng cuộc mổ lấy thai, giúp tối ưu hiệu quả điều trị cho thai phụ Q.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ còn phát hiện thai phụ có khối u buồng trứng phải nhiều thùy với kích thước khoảng 12,3 x 19,3cm, chiếm phần lớn thể tích ổ bụng.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó, chị Q. từng được phẫu thuật nội soi bóc u nang buồng trứng phải nhưng khối u tái phát. Trong suốt thai kỳ hầu như không xuất hiện triệu chứng bất thường nên việc phát hiện và theo dõi khối u chủ yếu dựa trên các lần khám thai định kỳ.

Theo các bác sĩ Khoa Sản phụ, việc thai phụ vừa có vết mổ lấy thai cũ gần (chỉ khoảng 15 tháng), vừa mang khối u buồng trứng kích thước lớn khiến cuộc phẫu thuật trở nên phức tạp hơn. Mục tiêu điều trị không chỉ là đảm bảo an toàn cho mẹ và bé mà còn xử trí khối u ngay trong cùng một lần phẫu thuật, hạn chế nguy cơ người bệnh phải trải qua thêm một cuộc mổ khác sau sinh.

Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp thăm dò cận lâm sàng, ê-kíp đã tổ chức hội chẩn chuyên môn, đánh giá toàn diện các nguy cơ có thể xảy ra trước, trong và sau phẫu thuật; đồng thời, xây dựng các phương án xử trí dự phòng cho từng tình huống. Kế hoạch điều trị được tư vấn đầy đủ cho người bệnh và gia đình trước khi tiến hành can thiệp.

﻿Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh thực hiện ca mổ lấy thai kết hợp bóc khối u buồng trứng kích thước gần 20cm

Trong ca mổ, các bác sĩ thực hiện mổ lấy thai trước, giúp em bé chào đời khỏe mạnh, sau đó tiếp tục cắt bỏ an toàn toàn bộ khối u buồng trứng. Việc kết hợp hai can thiệp trong cùng một ca phẫu thuật giúp sản phụ tránh phải gây mê và phẫu thuật lần hai, rút ngắn thời gian điều trị và hỗ trợ quá trình hồi phục sau sinh nở.

Khối u sau phẫu thuật sẽ được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh nhằm xác định bản chất mô học. Đây là căn cứ quan trọng để bác sĩ đánh giá nguy cơ, đồng thời xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị tiếp theo khi cần.

Nhờ quá trình đánh giá kỹ lưỡng, xây dựng phương án điều trị phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Em bé chào đời khỏe mạnh, khối u buồng trứng được cắt bỏ an toàn. Sau mổ, sức khỏe của cả mẹ và bé đều tốt và đã được xuất viện đúng thời gian dự kiến.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ và thực hiện đầy đủ các mốc khám thai theo hướng dẫn để phát hiện sớm những bất thường có thể có trong thai kỳ. Đối với các trường hợp có u buồng trứng, đặc biệt là các khối u kích thước lớn hoặc có nguy cơ tái phát, người bệnh cần tái khám đúng lịch hẹn.

Thành công của ca phẫu thuật là kết quả của quá trình đánh giá toàn diện, lập kế hoạch điều trị chặt chẽ và sự phối hợp hiệu quả của ê-kíp Khoa Phụ sản. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh trong xử trí thành công các ca sản khoa phức tạp ngay tại địa phương.