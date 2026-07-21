Tán sỏi bằng laser công suất cao: Giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục

(Baohatinh.vn) - Kỹ thuật tán sỏi bằng laser công suất cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, giảm đau, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.
Triển khai hệ thống laser công suất cao là bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý sỏi và u phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Nguồn năng lượng laser giúp tán vụn sỏi nhanh, hiệu quả ngay cả với những viên sỏi cứng, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương các mô lành. Đối với người bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, kỹ thuật bóc tách bằng laser giúp cầm máu tốt, giảm nguy cơ biến chứng, không để lại sẹo mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.
Bác sĩ CKII Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
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