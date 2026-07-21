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Tán sỏi bằng laser công suất cao: Giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Kỹ thuật tán sỏi bằng laser công suất cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, giảm đau, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

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Hiện nay, sỏi tiết niệu, sỏi đường mật và u phì đại lành tính tuyến tiền liệt là những bệnh lý phổ biến, có xu hướng gia tăng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi tuần có hàng chục trường hợp vào nhập viện điều trị.
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Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng như nhiễm khuẩn tiết niệu, suy giảm chức năng thận, tắc mật, bí tiểu kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành tán sỏi qua da bằng hệ thống máy laser công suất cao.
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Trước đây, nhiều trường hợp phải điều trị bằng phẫu thuật mở với vết mổ lớn, đau nhiều và thời gian hồi phục kéo dài. Ngày nay, với sự phát triển của y học hiện đại, hệ thống laser công suất cao đã mở ra hướng điều trị tiên tiến, giúp xử lý hiệu quả nhiều bệnh lý bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn.
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Hệ thống laser công suất cao thế hệ mới là thiết bị đa năng hiện đại trong lĩnh vực ngoại khoa. Với khả năng phát năng lượng mạnh, liên tục và chính xác, hệ thống cho phép bác sĩ tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương thông qua đường nội soi, phá vụn các loại sỏi có độ cứng cao tại thận, niệu quản, bàng quang thành các mảnh nhỏ để cơ thể dễ dàng đào thải hoặc lấy ra qua nội soi.
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Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành kỹ thuật tán sỏi qua da bằng hệ thống laser công suất cao.
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Các bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ khoảng 1cm ở vùng lưng, tạo đường hầm vào thận, đưa ống nội soi và dùng laser phá vỡ sỏi, sau đó hút vụn sỏi ra ngoài.
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Laser công suất cao tiếp cận và phá vỡ khối sỏi ở thận.
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Sỏi được hút ra ngoài sau khi được phá vỡ.
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Bên cạnh điều trị các bệnh lý về sỏi, hệ thống còn được ứng dụng hiệu quả trong điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt với khả năng bóc tách mô tăng sinh chính xác, đồng thời cầm máu tức thì trong quá trình phẫu thuật.
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Hệ thống laser hiện đại hỗ trợ bác sĩ tiếp cận chính xác vị trí tổn thương để tán sỏi hoặc bóc tách mô tuyến tiền liệt tăng sinh.
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Sau khi tán sỏi bằng laser công suất cao, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, rút ngắn thời gian nằm viện.

Triển khai hệ thống laser công suất cao là bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý sỏi và u phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Nguồn năng lượng laser giúp tán vụn sỏi nhanh, hiệu quả ngay cả với những viên sỏi cứng, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương các mô lành. Đối với người bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, kỹ thuật bóc tách bằng laser giúp cầm máu tốt, giảm nguy cơ biến chứng, không để lại sẹo mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ CKII Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

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