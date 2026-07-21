Tán sỏi bằng laser công suất cao: Giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh điều trị thành công ca đa nhân xơ, giữ trọn tử cung cho người bệnh 16/07/2026 09:00 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 43 tuổi mắc đa nhân xơ tử cung kèm u nang buồng trứng phải.

Hà Tĩnh tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, chủ động phòng chống dịch bệnh 15/07/2026 17:59 Trong những tháng đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 609.000 người dân, đạt 45,63% kế hoạch năm; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Có tiền sử hút thuốc lá, một bệnh nhân xuất hiện khối bất thường ở phổi 14/07/2026 06:43 Có tiền sử hút thuốc lá gần 20 năm nên khi đến thăm khám tại Trung tâm Y tế Tiên Điền (Hà Tĩnh), bệnh nhân Q. phát hiện mình có một khối bất thường ở phổi.

Kiểm soát, ngăn chặn, bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá điện tử 12/07/2026 13:53 Trước những nguy hại mà thuốc lá điện tử gây ra cho sức khỏe cộng đồng, người dân Hà Tĩnh đều mong muốn ngành chức năng xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới.

Sống khỏe cùng BHT: Đục thủy tinh thể - nhận biết sớm, can thiệp kịp thời 12/07/2026 10:00 Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Xóa bỏ định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh 11/07/2026 14:21 Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn. Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, từng bước kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.

Chuyển trạm y tế về cấp xã quản lý: Gần dân, vững tuyến đầu 10/07/2026 12:50 Sau hơn nửa năm chuyển về cấp xã quản lý, các trạm y tế ở Hà Tĩnh từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vai trò là tuyến y tế gần dân nhất.

Bộ Y tế triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế 07/07/2026 14:53 Bộ Y tế xác định đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ.

Đề xuất BHYT mở rộng chi trả chụp PET/CT, xét nghiệm chỉ điểm một số loại ung thư 06/07/2026 22:19 Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng phạm vi thanh toán của BHYT đối với một số kỹ thuật chẩn đoán ung thư hiện đại như chụp PET/CT và các xét nghiệm chỉ điểm khối u.

Thuốc kê đơn: Siết luật, lỏng thực thi 05/07/2026 15:00 Dù quy định đã được siết chặt, thuốc kê đơn vẫn dễ dàng mua bán không cần đơn tại nhiều nhà thuốc ở Hà Tĩnh và trên các trang mạng xã hội, cho thấy những bất cập trong công tác quản lý và thực thi.

Sống khỏe cùng BHT: Phục hồi chức năng - Chìa khóa hồi sinh vận động 05/07/2026 10:00 Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Trên 45,4% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc 05/07/2026 04:46 Theo báo cáo từ Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên 606.000 người dân Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí, đạt 45,4% dân số.

BV Hoàn Mỹ Vinh mổ lấy thai kèm cắt bỏ khối u buồng trứng lớn cho sản phụ 04/07/2026 05:30 Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai kết hợp cắt bỏ khối u buồng trứng lớn cho một sản phụ mang thai nguy cơ cao, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Vinmec Central Park phẫu thuật nội soi cắt gan thành công cho bệnh nhân Campuchia mắc ung thư 03/07/2026 05:00 Mang trong mình khối u gan phải kích thước lớn, ông N.S. (75 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã được điều trị thành công nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi cắt gan tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP. Hồ Chí Minh).

Xây dựng môi trường không khói thuốc tại Trung tâm Y tế Hương Khê 02/07/2026 13:54 Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện quy định cấm hút thuốc và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc.

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh 30/06/2026 13:00 Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Cột mốc mới của y học Việt Nam: Lần đầu tiên bác sĩ phẫu thuật từ xa cho bệnh nhân 30/06/2026 11:57 Bệnh nhân ở Cần Thơ sẽ được phẫu thuật từ xa bởi các bác sĩ đầu ngành tại Hà Nội, thông qua hệ thống robot Toumai tối tân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Bước đi chiến lược này của Vinmec đã chính thức hiện thực hóa mô hình “y tế không khoảng cách” ở nước ta.

Trẻ vị thành niên loạn thần vì "bẫy" game online, thuốc lá điện tử 29/06/2026 13:52 Các bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cảnh báo, việc nghiện game, lạm dụng thiết bị điện tử và sử dụng thuốc lá điện tử có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần nếu không được phát hiện, can thiệp kịp thời.

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ miễn phí 29/06/2026 07:57 Sau 2 ngày triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Hà Tĩnh đã có hơn 8.000 người được thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng 28/06/2026 09:55 Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh khám sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Đồng Lộc 27/06/2026 21:52 Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chương trình khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức tại xã Đồng Lộc còn lan tỏa tinh thần tri ân, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Tăng cường dập dịch sốt xuất huyết tại cửa ngõ phía Nam 27/06/2026 14:00 Số ca mắc sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng và phường Hoành Sơn vẫn tiếp tục gia tăng. Ngành y tế Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khống chế, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Vì sao thuốc y học cổ truyền "lép vế" trong quỹ chi BHYT? 27/06/2026 13:09 Thuốc y học cổ truyền tại Hà Tĩnh hiện chỉ chiếm khoảng 14% tổng chi thuốc BHYT. Tỷ lệ này còn khá khiêm tốn so với nguồn dược liệu và kho tàng bài thuốc cổ truyền của Việt Nam.

Hà Tĩnh chính thức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 27/06/2026 09:38 Trong đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí do Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức, người dân sẽ được kiểm tra các chỉ số cơ bản, khám sàng lọc một số bệnh lý...

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đón hơn 1.500 bệnh nhân ngày đầu mở cửa 26/06/2026 16:00 Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động, đón hơn 1.500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao, hôm 26/6.

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ 26/06/2026 13:44 Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến từ ngày 1/7 26/06/2026 11:59 Từ ngày 1/7, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ năm mươi phần trăm mức hưởng khi người dân tự đi khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cơ bản và cấp chuyên sâu.

Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 26/06/2026 09:07 Trong 2 ngày 27 – 28/6, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí theo cho người dân tại 15 xã, phường.

Hà Tĩnh triển khai thành công can thiệp nút mạch gan trong điều trị ung thư 26/06/2026 09:05 Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thành công ca can thiệp nút mạch gan hóa chất để điều trị ung thư gan cho một bệnh nhân ở xã Toàn Lưu.