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Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 27 – 28/6, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí theo cho người dân tại 15 xã, phường.

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong 2 ngày 27 và 28/6, Sở Y tế sẽ tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các xã, phường: Thành Sen, Trần Phú, Vũng Áng, Kỳ Xuân, Kỳ Lạc, Cẩm Lạc, Hương Khê, Toàn Lưu, Mai Phụ, Trường Lưu, Tiên Điền, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Mai Hoa, Sơn Kim 1.

Số lượng khám mỗi ngày khoảng 400 người. Thời gian buổi sáng bắt đầu từ 6h, buổi chiều bắt đầu từ 15h00.

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Người dân Hà Tĩnh sẽ được khám sức khỏe miễn phí định kỳ.

Cùng với việc tổ chức đợt cao điểm, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng ban hành quyết định giao địa bàn phụ trách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân và thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ triển khai hoạt động này trên toàn tỉnh năm 2026.

Theo đó, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa và trung tâm y tế được giao phụ trách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức khám bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu được giao.

Ngoài các đơn vị được giao địa bàn cụ thể, một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được khuyến khích tham gia các hoạt động khám sức khỏe nhân đạo, từ thiện. Các bệnh viện chuyên khoa như: mắt, phổi, sức khỏe tâm thần và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ hỗ trợ khám sàng lọc chuyên sâu, đồng thời cử cán bộ, phương tiện tham gia khi có điều động của Sở Y tế.

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