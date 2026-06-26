Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 27 – 28/6, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí theo cho người dân tại 15 xã, phường.
Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong 2 ngày 27 và 28/6,Sở Y tế sẽ tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các xã, phường: Thành Sen, Trần Phú, Vũng Áng, Kỳ Xuân, Kỳ Lạc, Cẩm Lạc, Hương Khê, Toàn Lưu, Mai Phụ, Trường Lưu, Tiên Điền, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Mai Hoa, Sơn Kim 1.
Số lượng khám mỗi ngày khoảng 400 người. Thời gian buổi sáng bắt đầu từ 6h, buổi chiều bắt đầu từ 15h00.
Cùng với việc tổ chức đợt cao điểm, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng ban hành quyết định giao địa bàn phụ trách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân và thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ triển khai hoạt động này trên toàn tỉnh năm 2026.
Theo đó, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa và trung tâm y tế được giao phụ trách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức khám bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu được giao.
Ngoài các đơn vị được giao địa bàn cụ thể, một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được khuyến khích tham gia các hoạt động khám sức khỏe nhân đạo, từ thiện. Các bệnh viện chuyên khoa như: mắt, phổi, sức khỏe tâm thần và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ hỗ trợ khám sàng lọc chuyên sâu, đồng thời cử cán bộ, phương tiện tham gia khi có điều động của Sở Y tế.
Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Việc làm chủ kỹ thuật nội soi tán sỏi mật bằng laser góp phần hoàn thiện các phương pháp điều trị sỏi đường mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Thử nghiệm tại 11 quốc gia cho thấy một loại thuốc tiêm có thể làm biến mất hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân di căn hoặc tái phát chỉ sau vài tuần, mở ra hy vọng mới cho những người không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có.
Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh do virus Ebola đang diễn ra ở một số quốc gia, Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola; trong đó bổ sung thêm 6 chủng mới và nhiều quy định khắt khe về cách ly, xử lý ca bệnh...
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý là yếu tố giúp các thí sinh đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt bài thi.