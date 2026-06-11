Trên 460 người được khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) triển khai chương trình “Cùng sống khỏe” năm 2026, tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường cho người dân từ 40 tuổi trở lên tại xã Đức Thịnh.

Người dân từ 40 tuổi trở lên được khám sàng lọc.

Từ ngày 9/6 đến nay, 461 người dân xã Đức Thịnh đã được khám sàng lọc. Qua thăm khám đã phát hiện 92 người có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp và 22 người có nguy cơ mắc đái tháo đường. Ngoài ra, người dân cũng được khai thác tiền sử bệnh tật, đo chiều cao, cân nặng, khám lâm sàng và tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp.

Đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện mắc bệnh, cán bộ y tế sẽ lập danh sách theo dõi và hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế trong khu vực để được chẩn đoán, quản lý và điều trị theo quy định. Theo khảo sát, hiện nay, xã Đức Thịnh có hơn 17.300 người từ 40 tuổi trở lên. Từ nay đến cuối năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh sẽ phấn đấu khám sàng lọc cho trên 80% người từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn xã.

Người dân được kiểm tra đường huyết, sàng lọc bệnh đái tháo đường.