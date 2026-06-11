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Trên 460 người được khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường

Đoàn Loan
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(Baohatinh.vn) - Tại chương trình “Cùng sống khỏe” năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường cho 461 người dân trên địa bàn xã Đức Thịnh.

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) triển khai chương trình “Cùng sống khỏe” năm 2026, tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường cho người dân từ 40 tuổi trở lên tại xã Đức Thịnh.

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Người dân từ 40 tuổi trở lên được khám sàng lọc.

Từ ngày 9/6 đến nay, 461 người dân xã Đức Thịnh đã được khám sàng lọc. Qua thăm khám đã phát hiện 92 người có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp và 22 người có nguy cơ mắc đái tháo đường. Ngoài ra, người dân cũng được khai thác tiền sử bệnh tật, đo chiều cao, cân nặng, khám lâm sàng và tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp.

Đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện mắc bệnh, cán bộ y tế sẽ lập danh sách theo dõi và hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế trong khu vực để được chẩn đoán, quản lý và điều trị theo quy định. Theo khảo sát, hiện nay, xã Đức Thịnh có hơn 17.300 người từ 40 tuổi trở lên. Từ nay đến cuối năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh sẽ phấn đấu khám sàng lọc cho trên 80% người từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn xã.

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Người dân được kiểm tra đường huyết, sàng lọc bệnh đái tháo đường.

Thực hiện chương trình "Cùng sống khỏe" năm 2026, đơn vị sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại 3 xã: Đức Thịnh, Đức Quang và Đức Thọ với khoảng 34.000 người dân được khám sàng lọc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Chương trình nhằm phát hiện sớm bệnh và quản lý, điều trị kịp thời, đồng thời đánh giá các yếu tố nguy cơ, quản lý sức khỏe người dân theo hướng chủ động, liên tục và toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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