Xuất hiện ca mắc sốt xuất huyết ở xã Cẩm Trung

Gia đình có ca bệnh sốt xuất huyết ở thôn Trung Lĩnh, xã Cẩm Trung.

Theo báo cáo dịch tễ, ngày 7/7/2026, em K. từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. Đến ngày 12/7, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau đầu, sốt và nhức mỏi toàn thân nên đến Trạm Y tế xã Cẩm Trung thăm khám. Kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhân dương tính với vi-rút Dengue.

Đến ngày 16/7/2026, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Cán bộ UBND xã Cẩm Trung và trạm y tế giám sát việc phun thuốc diệt muỗi.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung đã chỉ đạo, phối hợp với ngành y tế triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại nhà có ca bệnh.