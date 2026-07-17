Xuất hiện ca mắc sốt xuất huyết ở xã Cẩm Trung

(Baohatinh.vn) - Ca bệnh sốt xuất huyết mới được phát hiện là em P.N.M.K (10 tuổi) trú thôn Trung Lĩnh, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh).
Theo báo cáo dịch tễ, ngày 7/7/2026, em K. từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. Đến ngày 12/7, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau đầu, sốt và nhức mỏi toàn thân nên đến Trạm Y tế xã Cẩm Trung thăm khám. Kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhân dương tính với vi-rút Dengue.
Đến ngày 16/7/2026, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.
Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung đã chỉ đạo, phối hợp với ngành y tế triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.
Ngay sau khi ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết Dengue, UBND xã Cẩm Trung đã chỉ đạo trạm y tế xã khẩn trương phun hóa chất diệt muỗi tại hộ gia đình có ca bệnh và khu vực xung quanh trong phạm vi bán kính 200m. Đồng thời, huy động đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và người dân ra quân vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ các đợt mưa, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có điều kiện thuận lợi để sinh sản và phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch, địa phương khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh môi trường, góp phần khống chế, đẩy lùi sốt xuất huyết trên địa bàn.
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