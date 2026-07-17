Cơ sở y tế đầu ngành Hà Tĩnh thiếu hụt trầm trọng nguồn máu

Trong những tuần gần đây, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt trầm trọng nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Hiện nay, lượng máu dự trữ trong kho máu chỉ còn hơn 100 đơn vị, trong khi mức dự trữ an toàn thường dao động từ 500 - 600 đơn vị.

Nguồn máu dữ trữ của BVĐK tỉnh xuống còn 100 đơn vị máu.

Ông Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học - Truyền máu, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Trong thời gian qua, kho máu của bệnh viện hầu như chưa được bổ sung do không có các đợt hiến máu tình nguyện tại các địa phương, đơn vị. Đây là đợt thiếu hụt nguồn máu nghiêm trọng nhất mà bệnh viện từng phải đối mặt trong nhiều năm trở lại đây".

Trung bình mỗi ngày bệnh viện cần từ 35 - 60 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu, phẫu thuật và điều trị cho người bệnh. Với lượng máu dự trữ hiện nay, nếu không được bổ sung kịp thời, bệnh viện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu truyền máu, đặc biệt đối với các ca cấp cứu, tai nạn, sản khoa, phẫu thuật lớn và các bệnh nhân mắc bệnh về máu.

BVĐK tỉnh đang kêu gọi người dân đến tham gia hiến máu trực tiếp tại bệnh viện.

Để đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị không chỉ tại BVĐK tỉnh mà còn cho các cơ sở y tế trên địa bàn, BVĐK tỉnh đã tích cực kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến hiến máu trực tiếp tại bệnh viện. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng trong thời điểm này đều vô cùng quý giá, góp phần duy trì hoạt động cấp cứu, điều trị và mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của bệnh viện, chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc (xã Thạch Lạc) đã trực tiếp đến Khoa Huyết học - Truyền máu để hiến máu. Chị chia sẻ: "Ngay sau khi biết thông tin BVĐK tỉnh đang thiếu hụt nguồn máu, tôi đã sắp xếp thời gian đến hiến máu. Dù chỉ hiến được một đơn vị máu nhưng tôi hy vọng sẽ góp phần cứu chữa cho những bệnh nhân đang cần truyền máu".

Những đơn vị máu quý giá được người dân trực tiếp đến bệnh viện để hiến.

Cùng tham gia hiến máu, anh Nguyễn Văn Đàn (xã Thiên Cầm) cho biết: "Trước thực trạng nguồn máu đang khan hiếm, tôi mong muốn góp một phần nhỏ của mình để bổ sung vào kho máu dự trữ, giúp bệnh viện có thêm điều kiện cấp cứu, điều trị cho người bệnh".

Mặc dù thời gian qua đã có nhiều người dân chủ động đến bệnh viện hiến máu, song số lượng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng máu rất lớn mỗi ngày. Vì vậy, việc sớm tổ chức trở lại các đợt hiến máu tình nguyện quy mô lớn tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đang là yêu cầu cấp thiết nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu trực tiếp.

"Trong bối cảnh nguồn máu đang thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi nhu cầu truyền máu tại các cơ sở y tế rất lớn, BVĐK tỉnh kêu gọi toàn thể người dân đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Đồng thời, mong các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng kế hoạch và sớm tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện để bổ sung nguồn máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh" - ông Hoàng Quốc Anh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học - Truyền máu, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Thực trạng thiếu hụt nguồn máu hiện nay không chỉ đặt ra áp lực rất lớn đối với ngành y tế mà còn cho thấy vai trò, trách nhiệm còn hạn chế của ngành chức năng có liên quan trong việc duy trì thường xuyên các phong trào hiến máu tình nguyện. Việc chủ động và trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch tổ chức hiến máu định kỳ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy động đông đảo người dân tham gia sẽ là giải pháp quan trọng để góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của các cơ sở y tế.

Trước nguồn máu thiếu hụt, nhân viên y tế của BVĐK tỉnh cũng tham gia hiến máu nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị cho người bệnh.