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Xã hội

Hà Tĩnh có một cá nhân được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Với 34 lần hiến máu, anh Phan Văn Vũ (SN 1987) là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Sáng 9/6, tại TP Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tình nguyện viên tiêu biểu được tôn vinh tham dự chương trình.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh Quochoi.vn.

Năm 2026 là lần thứ 18 chương trình được tổ chức, với thông điệp “Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống”. Mỗi năm, có 100 tấm gương tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước được lựa chọn tôn vinh. Đến nay, chương trình ý nghĩa này đã có 1.800 đại biểu được tôn vinh.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao bằng khen cho các cá nhân được tôn vinh. Ảnh: Quochoi.vn.

100 gương mặt được tôn vinh năm nay là những cá nhân tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước, đã hiến tặng hơn 6.300 đơn vị máu và tiểu cầu. Trong đó, có 24 nữ đại biểu nữ và 76 đại biểu nam; đại biểu lớn tuổi nhất 64 tuổi, trẻ nhất 24 tuổi.

Đây là những tấm gương tham gia hiến máu, tiểu cầu thường xuyên, hiến máu nhắc lại, hiến trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời rất tích cực vận động những người khác tham gia hiến máu tình nguyện.

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Anh Phan Văn Vũ là cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Hà Tĩnh vinh dự có một cá nhân được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 là anh Phan Văn Vũ (SN 1987) - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hà Huy Tập.

Anh Phan Văn Vũ đã tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2011 khi còn là sinh viên. Đến nay, anh đã hiến 34 lần, trong đó, có 4 lần hiến máu trực tiếp cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Là thành viên CLB Ngân hàng máu sống của phường Hà Huy Tập, anh Vũ không chỉ thường xuyên hiến máu mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng hiến máu. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình anh đã có 11 lần hiến máu.

Với những đóng góp của mình trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh Vũ nhiều lần được UBND tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh (cũ), Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương, khen thưởng; là 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được vinh danh tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Tĩnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Hiến máu #Người hiến máu tiêu biểu

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