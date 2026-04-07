“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”

Nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa

Ngày 24/1/1994, phong trào hiến máu nhân đạo chính thức được phát động ở nước ta. Đến năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc vận động, khuyến khích toàn dân hiến máu tình nguyện (HMTN) và lấy ngày 7/4 hằng năm làm “Ngày toàn dân HMTN”.

Các chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức bài bản, khoa học.

Hưởng ứng tinh thần đó, những năm qua, phong trào HMTN tại Hà Tĩnh có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể đã tạo nền tảng vững chắc, đưa hiến máu trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Điểm nổi bật chính là công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, khoa học.

Từ các chương trình quy mô lớn như: “Lễ hội xuân hồng”, “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ” đến các đợt hiến máu lưu động tại cơ sở đều được chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới với việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng mạng xã hội, các nhóm cộng đồng trực tuyến kết hợp với lồng ghép tuyên truyền, vận động trực tiếp, giúp thông điệp hiến máu đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 38 đợt hiến máu và tiếp nhận gần 9.600 đơn vị máu.

Chương trình hiến máu thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia.

Bà Hồ Thị Hương - Trưởng ban Truyền thông - Tình nguyện viên (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước. Ngoài hình thức truyền thống, các cấp hội đã đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, xây dựng các câu chuyện người thật, việc thật để truyền cảm hứng. Khi hiểu rõ ý nghĩa của hiến máu, người dân sẽ tự nguyện tham gia”.

Ở cấp cơ sở, các mô hình như CLB hiến máu, CLB máu hiếm, đội tuyên truyền vận động hiến máu cũng góp phần làm nên thành công của phong trào. Việc tổ chức hiến máu theo cụm liên xã, đơn vị trường học hoặc gắn với hoạt động đoàn thể đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

CLB Ngân hàng máu sống của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tích cực tham gia "hành trình đỏ".

Anh Bá Chí Thanh - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đưa nội dung hiến máu vào phong trào thi đua của từng khoa, lớp; tuyên truyền, vận động đến từng đoàn viên, sinh viên. Đoàn trường cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình HMTN cấp tỉnh nên đoàn viên rất tích cực tham gia, trong đó có nhiều người hiến máu nhắc lại”.

Những cách làm linh hoạt, sáng tạo ấy đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng. Hiến máu không còn là hoạt động mang tính phong trào ngắn hạn mà đang dần trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Thói quen của lòng nhân ái

Từ những chiến dịch lớn đến các hoạt động tại cơ sở, phong trào HMTN ở Hà Tĩnh đã lan tỏa sâu rộng, trở thành hoạt động nhân đạo tự nguyện, thường xuyên. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, coi việc hiến máu là trách nhiệm và niềm vui trong cuộc sống như: anh Cao Đức Trâm - Bí thư Chi đoàn thôn Tiến Thọ (xã Đức Quang) dù mang khiếm khuyết cơ thể nhưng đã hơn 30 lần hiến máu.

Hiến máu đã trở thành thói quen của nhiều người.

Thầy Lê Hoài Nam - giáo viên Trường THCS Liên Hương với 60 lần hiến; anh Vũ Văn Nam - cán bộ phường Nam Hồng Lĩnh với hơn 40 lần hiến; chị Từ Thị Tuyên (trú xã Thạch Lạc) với 34 lần hiến; vợ chồng chị Nguyễn Thị Cảnh (Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Cẩm Lạc) và anh Dương Văn Nghĩa (cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) với gần 50 lần hiến…

Chị Từ Thị Tuyên chia sẻ: “Hiến máu đã trở thành thói quen của tôi trong 15 năm qua. Cứ đủ điều kiện sức khỏe là tôi hiến máu, không cần chờ vận động. Danh hiệu người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng là sự ghi nhận, là động lực để tôi tiếp tục “hành trình đỏ” của mình”.

Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón nhiều lượt tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Từ góc độ chuyên môn, các y bác sĩ cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của người dân. Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Anh - Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận khoảng 9.000 đơn vị máu hiến, đáp ứng gần 95% nhu cầu. Trước đây, việc vận động hiến máu gặp khó khăn do tâm lý e ngại nhưng hiện nay, nhiều người chủ động đến hiến máu định kỳ”.

Sự thay đổi tư duy của người dân đã làm nên bước chuyển quan trọng từ được vận động sang tự nguyện tham gia. Bởi vậy, hiến máu đã trở thành hành động thường xuyên, xuất phát từ nhận thức và trái tim của mỗi người.