Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

Lan tỏa các phong trào thi đua

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ vào ngày 11/6/1948 đã khơi dậy sức mạnh to lớn trong toàn dân tộc, quy tụ ý chí, trí tuệ và tinh thần sáng tạo cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Trải qua các giai đoạn lịch sử, phong trào thi đua không ngừng được bồi đắp, trở thành động lực quan trọng góp phần vào thắng lợi của công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Hà Tĩnh đã phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiều phong trào thi đua.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Hà Tĩnh đã kiên trì tổ chức, đổi mới và nâng tầm các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Đặc biệt, những năm gần đây, việc triển khai Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới” và các chỉ đạo của tỉnh đã định hướng rõ nét cho các phong trào thi đua.

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất giỏi.

Nhiều phong trào lớn được phát động với nội dung thiết thực, trọng tâm, trọng điểm như: “Cả tỉnh chung sức xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới”; “Hà Tĩnh vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”… Các phong trào không dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng kế hoạch, chỉ tiêu và giải pháp rõ ràng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên các ngành nghề, lĩnh vực.

Phong trào vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới được các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng.

Là đơn vị 5 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen giai đoạn 2019-2025, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (phường Sông Trí) luôn xác định, thi đua là động lực phát triển. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc bệnh viện cho biết: “Chúng tôi cụ thể hóa phong trào thi đua bằng việc đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới; khuyến khích cán bộ, nhân viên không ngừng học tập, hoàn thiện trình độ chuyên môn, đồng thời, siết chặt kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, qua đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân”.

Với việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh là đơn vị nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thăng trầm, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) vẫn khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản trong và ngoài nước.

Kết quả đó là kết tinh từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt và tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của cán bộ, công nhân. Công ty là doanh nghiệp duy nhất của Hà Tĩnh có 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2020-2025.

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh ghi dấu ấn với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Mỗi cán bộ, công nhân đều thấm nhuần tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển bền vững, nỗ lực hướng tới mục tiêu đưa đơn vị trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Những nỗ lực đồng bộ của các cấp, ngành, của mỗi người dân đã góp phần đưa KT-XH Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,78%; quý I/2026 đạt 12,42% đứng thứ nhất toàn quốc. Đây không chỉ là con số mà còn là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trong thực tiễn.

Khen thưởng - động lực để thi đua

Cùng với việc phát động, lan tỏa phong trào, công tác khen thưởng, tôn vinh được Hà Tĩnh xác định là khâu quan trọng để giữ nhịp và tạo đà cho thi đua. Hà Tĩnh đã chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo tiêu chí thi đua được xây dựng cụ thể, sát thực tiễn; việc biểu dương, khen thưởng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng.

Các tập thể, cá nhân điển hình được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, khi việc khen thưởng được thực hiện công tâm, minh bạch, đúng người, đúng việc sẽ tạo động lực mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực, cống hiến.

Bà Võ Thị Thu Hằng - Giám đốc HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng (chuyên sản xuất các loại tinh bột ở xã Tứ Mỹ) chia sẻ: “Danh hiệu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng là phần thưởng, sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân tôi. Đó cũng là động lực để HTX tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước khẳng định thương hiệu trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”.

Những phần thưởng, sự ghi nhận của các cấp, ngành là động lực để bà Võ Thị Thu Hằng tiếp tục nỗ lực cống hiến.

Trong giai đoạn 2015-2025, toàn tỉnh có 4.888 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong đó, 1.515 tập thể, 3.373 cá nhân. Riêng năm 2025, có 12 tập thể, 49 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 19 tập thể, 140 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen; 320 tập thể, 892 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen… Đó không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào thi đua yêu nước trong đời sống xã hội.

Khen thưởng là động lực để mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục thi đua. Trong ảnh: Phường Thành Sen tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Tĩnh) khẳng định: “Sở luôn bám sát cơ sở, tham mưu triển khai các phong trào thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả; đồng thời, xác định khen thưởng là động lực thúc đẩy phong trào. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng minh bạch, lấy hiệu quả làm thước đo, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình để lan tỏa phong trào trong các tầng lớp nhân dân”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được tiếp nối bằng những hành động cụ thể trong đời sống hôm nay, trở thành động lực nội sinh quan trọng để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.