773 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Những “bông hoa việc tốt” mà phụ nữ Hà Tĩnh dâng lên Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Đợt thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được Hội LHPN Hà Tĩnh phát động từ ngày 20/10/2025, đã tạo nên phong trào sôi nổi trong các cấp hội. Đến nay, sau 8 tháng triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện được 773 công trình, phần việc, vượt hơn 5 lần chỉ tiêu đăng ký, với tổng nguồn lực huy động gần 16,7 tỷ đồng.
Trong đợt thi đua, các cấp hội đã thành lập được 25 CLB "Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu"; hàng chục mô hình dân vận khéo chung tay bảo vệ môi trường xây dựng NTM; 826 hộ gia đình được gắn biển các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch - vườn đẹp”.
Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng để xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn lớn mạnh, sẵn sàng thích ứng trong kỷ nguyên mới.
Việc triển khai Đề án 2415 sẽ tiếp tục trao quyền cho phụ nữ Hà Tĩnh kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đại, bứt phá bằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, khẳng định vị thế chủ thể kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.
Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển của tỉnh giai đoạn mới.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Với tinh thần “Thanh niên Hà Tĩnh xung kích - tình nguyện - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.
Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.