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773 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Những “bông hoa việc tốt” mà phụ nữ Hà Tĩnh dâng lên Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

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Cán bộ Hội LHPN tỉnh hưởng ứng "Tuần lễ áo dài", quảng bá điểm đến hồ Kẻ Gỗ.

Đợt thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được Hội LHPN Hà Tĩnh phát động từ ngày 20/10/2025, đã tạo nên phong trào sôi nổi trong các cấp hội. Đến nay, sau 8 tháng triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện được 773 công trình, phần việc, vượt hơn 5 lần chỉ tiêu đăng ký, với tổng nguồn lực huy động gần 16,7 tỷ đồng.

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Đợt thi đua ghi nhận những kết quả nổi bật trong hỗ trợ phát triển kinh tế với việc thành lập mới 2 HTX, 6 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ và 1 câu lạc bộ nữ doanh nhân. Toàn tỉnh xây dựng được 136 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.
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Nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho chị em, các cấp hội đã tổ chức 19 lớp dạy nghề cho 559 hội viên, phụ nữ và 12 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng giúp nhiều phụ nữ nâng cao kỹ năng, mạnh dạn khởi nghiệp và phát triển sản xuất.
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Thông qua hoạt động nhận ủy thác, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đang quản lý hơn 6.600 tỷ đồng, hỗ trợ trên 51.000 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.
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Toàn tỉnh trao 826 mô hình sinh kế trị giá gần 3,5 tỷ đồng, giúp nhiều chị em có thêm điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.
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60 con bò lai sinh sản trị giá 1 tỷ đồng được trao cho 30 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, tạo sinh kế lâu dài cho các gia đình.
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Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục lan tỏa sâu rộng khi toàn tỉnh kết nối nhận đỡ đầu mới 681 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí cam kết hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng.
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Các cấp hội phụ nữ đã vận động trao 12.949 suất quà, học bổng với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
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Trong 8 tháng, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây mới 9 ngôi nhà và sửa chữa 38 ngôi nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ hoàn cảnh éo le.
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Trong đợt thi đua, các cấp hội đã thành lập được 25 CLB "Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu"; hàng chục mô hình dân vận khéo chung tay bảo vệ môi trường xây dựng NTM; 826 hộ gia đình được gắn biển các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch - vườn đẹp”.
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Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 424 cuộc tập huấn, tuyên truyền về môi trường cho hơn 31.800 lượt hội viên; hơn 16.000 cây xanh được trồng mới trên toàn tỉnh.
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Đợt thi đua ghi nhận việc thành lập mới 73 câu lạc bộ các loại và kết nạp 1.306 hội viên mới, góp phần mở rộng sức mạnh của tổ chức hội.
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Các hoạt động đồng diễn dân vũ, tuần lễ áo dài, tuyên truyền bầu cử thu hút hàng nghìn hội viên tham gia, khép lại đợt thi đua bằng hình ảnh người phụ nữ Hà Tĩnh năng động, tự tin và trách nhiệm.

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Chủ đề THI ĐUA ÁI QUỐC

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