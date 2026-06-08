Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam hoàn thành phiên trọng thể

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Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Danviet.vn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Ảnh: Danviet.vn.

Sáng 8/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể. Gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho 10,3 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tham dự đại hội với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự đại hội có 15 người, do đồng chí Ngô Văn Huỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn.

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Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Danviet.vn.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, giàu lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó đòi hỏi các cấp hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các cấp hội cần thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh “công nhân - nông dân - trí thức”. Đồng thời, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước.​

Sau lễ khai mạc, đại hội tiến hành nhiều nội dung quan trọng: nghe báo cáo kết quả ngày làm việc phiên thứ nhất; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII; các đại biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân đã đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” tiếp tục phát triển sâu rộng với khoảng 6,5 triệu hộ đăng ký hằng năm, hơn 3,4 triệu hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến hơn 530 ha đất, đóng góp 4,6 triệu ngày công, làm mới và sửa chữa trên 3.500 km đường giao thông, xây dựng hơn 11.000 mô hình bảo vệ môi trường.

Các cấp hội đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng gần 5.000 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Công tác quảng bá, tiêu thụ nông sản được tăng cường thông qua 551 cửa hàng nông sản an toàn, các hội chợ, triển lãm và sàn thương mại điện tử; hỗ trợ hơn 607.000 hộ tham gia kinh doanh trực tuyến…

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Biểu dương những thành tựu mà Hội Nông dân Việt Nam và nông dân cả nước đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước; trong đó, nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển. Trải qua các giai đoạn lịch sử, giai cấp nông dân luôn đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và ổn định xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tập trung đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khắc phục bệnh hình thức, hành chính hóa. Lấy nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm, đào tạo nghề, phát triển kinh tế tập thể; phát huy các phong trào thi đua; mở rộng đối thoại, lắng nghe ý kiến nông dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của nông dân Hà Tĩnh.