Sáng nay, khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với gần 600 đại biểu chính thức.

Sáng nay 8/6, tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc phiên trọng thể.

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển, diễn ra từ ngày 7 - 8/6, có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (năm 2023) đến nay. Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội kỳ vọng tiếp tục khơi dậy khát vọng làm giàu, khẳng định vị thế của người nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn là chủ thể, trung tâm của sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn hiện đại.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham gia các nội dung của ngày làm việc thứ nhất.

Trong sáng nay, đại hội tiến hành phiên trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và các tham luận.

Chiều cùng ngày, đại hội nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào văn kiện đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết đại hội và tiến hành bế mạc.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của nông dân Hà Tĩnh.

Trước đó, tại phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031; nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp, thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.