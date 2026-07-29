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Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn điện cho thanh thiếu nhi

Tuệ Trang
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(Baohatinh.vn) - Chương trình tuyên truyền an toàn điện tại Hà Tĩnh giúp thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về phòng tránh nguy cơ mất an toàn điện và bảo vệ hành lang lưới điện.

Chiều 29/7, tại xã Đồng Tiến, Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực và an toàn điện gắn với các hoạt động sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu nhi.

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Đại biểu tham dự chương trình.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; hướng dẫn nhận biết và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn điện trong sinh hoạt; vận động người dân không thả diều, không trồng cây hoặc xây dựng công trình vi phạm hành lang lưới điện; hướng dẫn phương pháp sơ cứu người bị điện giật; cách thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả…

Chương trình nhằm đa dạng hóa các hoạt động sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư; đồng thời trang bị cho đoàn viên, thanh thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng cần thiết về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn do vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện.

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Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Việt Thắng phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như tuyên truyền kiến thức an toàn điện, giao lưu hỏi đáp, thi vẽ tranh với chủ đề bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực, giúp các em thiếu nhi tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động và dễ nhớ.

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Các em thiếu nhi tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động và dễ nhớ thông qua các câu hỏi đáp.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tuổi trẻ ngành điện sẽ phối hợp với đoàn thanh niên tại 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền trong suốt dịp hè 2026.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

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Công ty Điện lực Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ 60 suất quà "Cùng em tiến bước" cho Tỉnh đoàn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trao biểu trưng nguồn lực hỗ trợ 60 suất quà "Cùng em tiến bước", trị giá 20 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhằm đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.

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Tags:

#an toàn điện #thanh thiếu nhi #Hà Tĩnh #hành lang an toàn #bảo vệ lưới điện #sinh hoạt hè #phòng tránh nguy hiểm

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