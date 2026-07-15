Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Sáng 15/7, Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Viết Thu – Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; Đinh Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Lãnh đạo Hội Người mù Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra.

Đồng chí Hà Huy Thông - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh khóa VII phát biểu khai mạc đại hội.



Các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm.

Lãnh đạo Hội Người mù Việt Nam...



...và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



​Trong nhiệm kỳ, hội đã mở 3 lớp dạy chữ Braille cho 60 hội viên; tổ chức 3 lớp đào tạo nghề nuôi ong lấy mật, xoa bóp bấm huyệt cho 60 học viên; phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh xây dựng 145 dự án cho hội viên vay vốn, với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Hội viên Đào Thị Xuân – Hội Người mù cụm xã Hương Sơn trình bày tham luận tại đại hội.



Toàn tỉnh có 64 tổ sản xuất nghề thủ công và cơ sở xoa bóp bấm huyệt, tạo việc làm cho 280 lao động, kỹ thuật viên, tổng doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân từ 1,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Hội viên Trần Bảo Long (học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm, xã Đức Thịnh) - Hội Người mù cụm xã Đức Thọ trình bày tham luận tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực tổ chức và tập hợp hội viên.

Đại biểu dự đại hội.

Phấn đấu 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm 100% hội viên thuộc diện được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; 100% hội viên trong độ tuổi lao động có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn vay; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5% - 1% mỗi năm; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 9%; 100% hội viên được tiếp cận thông tin.

Đồng chí Phạm Viết Thu - Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Hội Người mù tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.



Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Viết Thu - Chủ tịch Hội người mù Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Các cấp hội cần tiếp tục xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, đoàn kết; phát huy hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mù; đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển sinh kế bền vững cho hội viên.

Chủ động nắm bắt xu thế chuyển đổi số, hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số phù hợp để mở rộng cơ hội học tập, khởi nghiệp và hòa nhập xã hội; huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Đại hội đã hiệp thương bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.