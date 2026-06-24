5 tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đây không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, hướng tới các mốc son lịch sử: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931).

Những dấu ấn nổi bật

Nhiệm kỳ 2022 - 2026 ghi nhận nhiều đổi mới quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, với những kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiệm kỳ được rút ngắn và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, toàn Đoàn vẫn hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu đã đề ra.

Theo đánh giá của BCH T.Ư Đoàn khoá XII, một trong những dấu ấn rõ nét nhất của nhiệm kỳ là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Nếu như trước đây các hoạt động tuyên truyền chủ yếu được triển khai theo phương thức truyền thống, thì trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Đoàn đã chủ động ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thanh niên.

Nhiều chiến dịch truyền thông hiện đại đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp và hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội như: “Hòa bình đẹp lắm”, “Phủ đỏ mạng xã hội”, “Tự hào Việt Nam”… Trong đó, “Tự hào Việt Nam” thu hút tới 10,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, được BuzzMetric xếp hạng là chiến dịch truyền thông nổi bật nhất trong hai tháng liên tiếp 8 và 9 năm 2025, đồng thời là chiến dịch truyền thông lớn nhất dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đại biểu tề tựu về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường thực tiễn quan trọng để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được đổi mới về cả nội dung lẫn phương thức hoạt động, đồng thời phát huy hiệu quả chủ trương “3 liên kết”, đã tạo ra một làn sóng tình nguyện mạnh mẽ, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. Tính đến cuối năm 2025 đã có gần 49 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Một điểm nhấn nổi bật khác của nhiệm kỳ là việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ trong thanh niên. Đây được xem là dấu ấn đặc trưng của nhiệm kỳ XII khi chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ trở thành những lĩnh vực được thanh niên quan tâm, tham gia ngày càng sâu rộng. Nhiều sân chơi, chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai, góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, thích ứng nhanh với yêu cầu của thời đại số.

Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,7 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Trương Nguyễn An Nhiên, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, sinh năm 2010. Dự Đại hội còn có 2 đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Các phong trào như “Bình dân học vụ số” và “Phổ cập AI” được triển khai rộng khắp, nhằm hình thành lớp thanh niên có tư duy đổi mới, thích ứng tốt với kỷ nguyên số. Tổ chức Đoàn đã hỗ trợ triển khai và hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Các chương trình đồng hành với thanh niên cũng có sự chuyển biến rõ nét. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động chăm lo hay phong trào đơn thuần, tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, việc làm và năng lực hội nhập. Cách tiếp cận mới này giúp các hoạt động đồng hành đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của thanh niên trong giai đoạn mới.

Tiên phong vào các lĩnh vực then chốt

Chia sẻ thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, một trong những nội dung rất quan trọng của Đại hội lần này là xác lập phong trào hành động cách mạng và chương trình hỗ trợ thanh niên. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn của các kỳ Đại hội trước đó, T.Ư Đoàn dự kiến trình Đại hội xem xét, cho ý kiến về việc triển khai trong toàn Đoàn một phong trào hành động cách mạng mang tên “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Phong trào được cụ thể hóa bằng “5 tiên phong”, bao quát những lĩnh vực then chốt, gồm: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành phong trào trọng tâm của nhiệm kỳ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội được tặng món quà ý nghĩa ngay sau khi có mặt tại Thủ đô. Ảnh: X.T

Cùng đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập; rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó, Đại hội dự kiến xác định 5 khâu đột phá lớn trong nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Đoàn sẽ đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cấp xã, phường, đặc khu. Một nhiệm vụ đột phá khác là nâng cao năng lực quản lý, điều phối và tổ chức các hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và Hội SVVN các cấp, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh niên trong giai đoạn mới.

Những mục tiêu, định hướng lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 5 năm tới sẽ được quyết định tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhằm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ, phát huy sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong hai ngày (24 và 25/6), với 4 phiên làm việc. Phiên trọng thể Ðại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn. Phiên trọng thể diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn. Tại phiên làm việc thứ 2, diễn ra chiều 24/6, Ðại hội sẽ tiến hành bầu BCH T.Ư Ðoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn. Diễn đàn 1: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Diễn đàn 2: Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Diễn đàn 3: Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước. Diễn đàn 4: Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế. Diễn đàn 5: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.