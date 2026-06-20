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Sôi động các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Hàng chục lớp dạy bơi miễn phí do tổ chức đoàn các cấp ở Hà Tĩnh triển khai đã giúp trẻ em được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trong dịp hè.

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Những ngày đầu hè, tại nhiều bể bơi trên địa bàn tỉnh, không khí học tập luôn sôi nổi. Thay vì những giờ vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các em nhỏ được tham gia học bơi miễn phí dưới sự hướng dẫn của giáo viên thể chất, đoàn viên thanh niên, lực lượng công an và các tình nguyện viên. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Hương Sơn cùng Chi đoàn Công an xã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức dạy bơi cho thiếu nhi trên địa bàn.
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Theo thống kê, từ đầu hè đến nay, các cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 45 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 2.000 học sinh. Nhiều địa phương như Hương Khê, Đức Thọ, Đức Minh, Kỳ Khang... duy trì từ 4 - 6 lớp học, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
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Không đơn thuần là học các động tác bơi cơ bản, các em còn được hướng dẫn kỹ năng nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp tai nạn dưới nước, phương pháp cứu hộ an toàn và kỹ năng hỗ trợ người bị đuối nước.
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Mỗi lớp học đều được xây dựng theo hướng vừa học vừa thực hành, tạo tâm lý thoải mái, giúp các em tự tin tiếp cận môi trường nước. Nhiều em từ chỗ sợ nước, không biết bơi đã có thể tự nổi, tự di chuyển và xử lý các tình huống cơ bản sau khóa học.
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"Ngay từ đầu hè, tuổi trẻ Thạch Xuân đã triển khai dạy bơi miễn phí cho 50 trẻ em trên địa bàn, đồng thời tổ chức 3 hoạt động tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Các hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của thiếu nhi và phụ huynh, giúp các em được tiếp cận môi trường học tập an toàn, bổ ích, từng bước nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tai nạn đuối nước", anh Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đoàn xã Thạch Xuân cho biết.
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Điều đáng ghi nhận là mô hình dạy bơi miễn phí dịp hè được triển khai với sự chung tay của nhiều lực lượng. Từ tổ chức đoàn, chính quyền địa phương đến các nhà trường, lực lượng công an, doanh nghiệp và cá nhân. Trong ảnh: Nhiều học sinh trên địa bàn xã Hương Sơn được trang bị kỹ năng bơi lội bài bản.
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"Tôi thấy các lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức trong dịp hè rất thiết thực. Không chỉ giúp các cháu biết bơi và có thêm kỹ năng phòng, chống đuối nước, đây còn là môi trường để các con được rèn luyện sức khỏe, sự tự tin và có sân chơi bổ ích trong thời gian nghỉ hè. Phụ huynh chúng tôi rất yên tâm khi con em mình được tham gia những hoạt động ý nghĩa như thế này", ông Đinh Xuân Thành - thôn Đại Nghĩa (xã Đức Thọ) chia sẻ.
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Thông qua các buổi học, trẻ em được rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin, khả năng xử lý tình huống và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, các lớp học cũng tạo nên sân chơi lành mạnh trong dịp hè, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em sa đà vào các thiết bị điện tử hoặc tham gia các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
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"Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Thời gian qua, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, đội phối hợp với nhà trường, lực lượng công an tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước cho thiếu nhi. Thông qua những lớp học, các em được trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các lớp dạy bơi miễn phí, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay.

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