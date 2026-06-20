Sôi động các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hàng chục lớp dạy bơi miễn phí do tổ chức đoàn các cấp ở Hà Tĩnh triển khai đã giúp trẻ em được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trong dịp hè.
Theo thống kê, từ đầu hè đến nay, các cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 45 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 2.000 học sinh. Nhiều địa phương như Hương Khê, Đức Thọ, Đức Minh, Kỳ Khang... duy trì từ 4 - 6 lớp học, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Không đơn thuần là học các động tác bơi cơ bản, các em còn được hướng dẫn kỹ năng nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp tai nạn dưới nước, phương pháp cứu hộ an toàn và kỹ năng hỗ trợ người bị đuối nước.
Mỗi lớp học đều được xây dựng theo hướng vừa học vừa thực hành, tạo tâm lý thoải mái, giúp các em tự tin tiếp cận môi trường nước. Nhiều em từ chỗ sợ nước, không biết bơi đã có thể tự nổi, tự di chuyển và xử lý các tình huống cơ bản sau khóa học.
"Tôi thấy các lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức trong dịp hè rất thiết thực. Không chỉ giúp các cháu biết bơi và có thêm kỹ năng phòng, chống đuối nước, đây còn là môi trường để các con được rèn luyện sức khỏe, sự tự tin và có sân chơi bổ ích trong thời gian nghỉ hè. Phụ huynh chúng tôi rất yên tâm khi con em mình được tham gia những hoạt động ý nghĩa như thế này", ông Đinh Xuân Thành - thôn Đại Nghĩa (xã Đức Thọ) chia sẻ.
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