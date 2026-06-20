Sôi động các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hà Tĩnh

Trao quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đoàn viên khó khăn 07/06/2026 16:33 Chương trình "Những món quà từ đại hội" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp phần chia sẻ, động viên người lao động khó khăn ở Hà Tĩnh vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Hà Tĩnh hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” 07/06/2026 11:24 Các cấp công đoàn Hà Tĩnh quyết tâm triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc 06/06/2026 11:01 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển mình cùng chính quyền địa phương 2 cấp 06/06/2026 05:35 Đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Hà Tĩnh có 2 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV 05/06/2026 11:39 Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Đức Thạch - Phó Trưởng ban Công đoàn khu kinh tế tỉnh được tín nhiệm bầu tham gia BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Thủ tướng thảo luận với đại biểu công đoàn về mục tiêu tăng trưởng hai con số 05/06/2026 09:48 Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV 04/06/2026 13:19 Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể 04/06/2026 11:53 Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV 04/06/2026 05:16 Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng để xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn lớn mạnh, sẵn sàng thích ứng trong kỷ nguyên mới.

Hà Tĩnh khởi động thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 03/06/2026 17:53 Việc triển khai Đề án 2415 sẽ tiếp tục trao quyền cho phụ nữ Hà Tĩnh kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đại, bứt phá bằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, khẳng định vị thế chủ thể kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay 03/06/2026 07:42 Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh 02/06/2026 17:02 Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.

Thiết thực chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” ở Hà Tĩnh 02/06/2026 13:14 Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" ở Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, góp phần xây dựng cộng đồng khoẻ mạnh, hạnh phúc hơn.

Trao 200 suất quà cho trẻ em khó khăn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 01/06/2026 18:04 Những phần quà trao đến các em nhỏ khuyết tật, đang điều trị bệnh và các em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh là nguồn động viên, sẻ chia ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi.

"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế 01/06/2026 08:00 Với những mô hình hay, sáng tạo, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đang biến rác tái chế thành nguồn quỹ ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển 29/05/2026 15:00 Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.

Ông Bùi Khắc Bằng giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh 29/05/2026 12:18 Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển của tỉnh giai đoạn mới.

Tăng cường tuyên truyền để thế hệ trẻ sống đẹp, sống đúng pháp luật 28/05/2026 12:51 Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra từ nay đến tháng 12/2026.

Bà Trần Thị Phương Hoa giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh 28/05/2026 12:19 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tập trung xây dựng hội vững mạnh toàn diện; giữ vững bản lĩnh của báo chí cách mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

5 đội tranh tài tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 27/05/2026 21:20 Hội thi là dịp khẳng định vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, chung tay xây dựng môi trường học tập, làm việc không khói thuốc.

Giảm phong trào hình thức, tăng chăm lo thực chất cho người lao động 26/05/2026 08:33 Tháng Công nhân năm 2026 ở Hà Tĩnh ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi 24/05/2026 13:43 Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Sôi nổi hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc" của tuổi trẻ Hà Tĩnh 24/05/2026 12:10 Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2026 là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần sống xanh, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Hà Tĩnh 23/05/2026 15:57 Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Hà Tĩnh diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng miền biên giới.

Làm gì để “vững về chất, mạnh về lượng” trong công đoàn cơ sở? 20/05/2026 05:32 Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Công đoàn Hà Tĩnh đã nỗ lực lớn thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Hà Tĩnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được vinh danh điển hình "học Bác" toàn quốc 19/05/2026 18:23 Với những thành tích xuất sắc, 1 tập thể, 2 cá nhân của Hà Tĩnh vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025

Tuổi trẻ góp sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển 19/05/2026 11:03 Với tinh thần “Thanh niên Hà Tĩnh xung kích - tình nguyện - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.​

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động hè cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội 17/05/2026 11:15 Chương trình nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi ở Hà Tĩnh, góp phần tổ chức hiệu quả các hoạt động hè cho trẻ em.

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác” 15/05/2026 17:24 Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.