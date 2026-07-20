Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chiều 20/7, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội, phong trào phụ nữ; Quỹ Phát triển phụ nữ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch hội LHPN 69 xã, phường và các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội hoàn thành hơn 1.000 công trình, phần việc trị giá gần 20 tỷ đồng; duy trì 692 mô hình học tập và làm theo Bác với số tiền tiết kiệm trên 20,6 tỷ đồng.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả nổi bật với việc triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cấp tỉnh; hỗ trợ thành lập 12 tổ hợp tác, xây dựng 154 mô hình kinh tế thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; quản lý hơn 6.600 tỷ đồng vốn ủy thác cho trên 51.000 lượt hội viên vay phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp hội tổ chức 233 lớp tập huấn chuyển đổi số cho hơn 16.300 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức thành công cuộc thi video, clip "Gia đình 3 sạch" toàn tỉnh; trao hơn 15.000 suất quà trị giá trên 7,4 tỷ đồng, hỗ trợ 743 mô hình sinh kế; nhận đỡ đầu mới 681 trẻ mồ côi, nâng tổng số trẻ được chương trình "Mẹ đỡ đầu" chăm sóc lên 2.013 em.



Cán bộ hội các xã, phường tham dự hội nghị.

Đối với hoạt động tài chính vi mô, Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Đến ngày 30/6/2026, Quỹ hoạt động tại 61 xã, phường, quản lý dư nợ hơn 95,8 tỷ đồng và giải ngân hơn 44,5 tỷ đồng với 1.318 món vay, góp phần tạo việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho phụ nữ.

Trong những tháng cuối năm 2026, các cấp hội LHPN Hà Tĩnh tập trung triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh thời đại mới gắn với học tập và làm theo Bác. Hội tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kinh tế; huy động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội, chương trình “Mẹ đỡ đầu”; tham gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em; kiện toàn tổ chức hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội, xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tứ Mỹ Nguyễn Thị Hương Giang đề xuất các giải pháp thực hiện Cuộc vận động "5 không, 3 sạch, 3 an" trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà đánh giá cao những kết quả các cấp hội đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị hội LHPN các xã, phường sớm kiện toàn các chức danh còn khuyết, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi số, chăm lo phụ nữ, trẻ em và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Dịp này, Hội LHPN Hà Tĩnh trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ.

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho bà Nguyễn Thị Lệ Hà.

Lãnh đạo Hội LHPN Hà Tĩnh trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các cán bộ hội có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

... và trao bằng khen của Hội LHPN Hà Tĩnh cho các tập thể hội LHPN xã, phường có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã bầu một số chức danh điều hành Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh. Trong ảnh: Bà Thái Thị Kim Nhung nhận quyết định giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Trong khuôn khổ hội nghị, bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh cũng đã phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026.

​