Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 17-18/6 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 - 18/6/2026. Ảnh: Internet.

Nghị quyết đại hội xác định mục tiêu phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm chủ tri thức, tự tin, hội nhập, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; xây dựng tổ chức hội thích ứng với yêu cầu phát triển mới, góp phần thực hiện bình đẳng giới và phát triển đất nước. Đồng thời, nghị quyết đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Đoàn Hà Tĩnh tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bám sát tinh thần nghị quyết, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền kết quả đại hội, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thành những chương trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Chỉ 1 tuần sau khi đại hội kết thúc, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ngày hội “Gia đình - Kết nối yêu thương” nhằm tuyên truyền, lan tỏa các giá trị của gia đình trong mỗi cán bộ, hội viên. Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã vinh danh 65 cán bộ hội cơ sở tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tổng kết và trao giải cuộc thi video, clip “Gia đình 3 sạch”.

Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa gia đình tới mỗi cán bộ, hội viên.

Ông Nguyễn Đình Loan (xã Gia Hanh) bày tỏ: “Điều khiến tôi xúc động không phải chỉ là khoảnh khắc vợ mình được biểu dương, mà còn là khi cả gia đình cùng đứng trên sân khấu, cùng lưu lại những bức ảnh về một mái ấm hạnh phúc. Khi mỗi gia đình đều ý thức cùng nhau gìn giữ nếp nhà, yêu thương và đồng hành thì những giá trị mà các cấp hội phụ nữ đang lan tỏa sẽ không chỉ dừng lại ở một phong trào, mà trở thành nếp sống”.

Ông Nguyễn Đình Loan (thứ 2 từ phải sang) và vợ là bà Dương Thị Quế (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thủy Mỹ, xã Gia Hanh) cùng con gái được Hội LHPN Hà Tĩnh vinh danh 1 trong 65 cán bộ hội cơ sở tiêu biểu trên toàn tỉnh xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2026.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã tích cực khởi động Đề án 2415 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, với việc ra mắt tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gồm nhiều chuyên gia đến từ các sở, ban, ngành và các tổ chức uy tín.

Tiếp nối các chương trình của Hội LHPN tỉnh, hội LHPN các xã, phường trên toàn tỉnh cũng sôi nổi triển khai nhiều phần việc nhằm thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, điểm nhấn là chung tay hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Nhiều cấp hội phụ nữ trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN, trực tiếp hỗ trợ công tác tổ chức tại các điểm thu nhận mẫu trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hội LHPN phường Bắc Hồng Lĩnh hỗ trợ thân nhân liệt sĩ làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng Lĩnh bày tỏ: “Khi đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ, chúng tôi càng thấu hiểu khát vọng được tìm lại tên tuổi người thân sau nhiều năm mong mỏi. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ góp phần xác định danh tính liệt sĩ mà còn thắp thêm hy vọng cho các gia đình. Đó cũng là cách cán bộ, hội viên phụ nữ cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực”.

Chi hội Phụ nữ thôn Song Hoành (xã Toàn Lưu) ra mắt CLB Phụ nữ "Sống xanh, Sống đẹp, Sống khỏe", được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng.

Cùng với đó, nhiều mô hình đổi mới nội dung sinh hoạt hội được triển khai hiệu quả như CLB “Phụ nữ sống xanh - sống đẹp - sống khỏe” tại xã Toàn Lưu; CLB “Phụ nữ vui, khỏe” ở phường Thành Sen; mô hình “Gia đình số” tại các xã Đức Minh, Tứ Mỹ, Cẩm Bình. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ sinh kế, ra mắt CLB nữ doanh nhân, xây dựng HTX do phụ nữ làm chủ, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương; các chương trình an sinh xã hội, chăm lo trẻ mồ côi, hộ nghèo, gia đình khó khăn và xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh được đẩy mạnh.

Hội LHPN xã Kỳ Anh tổ chức ra mắt mô hình "Tổ hợp tác chăn nuôi gà", phối hợp Hội LHPN tỉnh trao tặng 1.500 con gà, tổng trị giá 105 triệu đồng cho 30 hộ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn dịp đầu tháng 7/2026.

Những công trình, phần việc được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò của các cấp hội LHPN trong việc cụ thể hóa nghị quyết bằng những hành động thiết thực. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Hội viên phụ nữ các xã, phường tích cực tham gia Lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.