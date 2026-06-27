Phát huy vai trò điểm tựa, tạo động lực để người lao động cống hiến

Sáng 27/6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; vinh danh gia đình công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện các sở, ban, ngành.

Đại biểu tham dự chương trình.

Công đoàn Hà Tĩnh đang trực tiếp quản lý 459 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 37.530 đoàn viên. Trong đó, có 61 CĐCS đơn vị sự nghiệp với 7.135 đoàn viên, 398 CĐCS doanh nghiệp với 30.395 đoàn viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Toàn tỉnh có 397 CĐCS phối hợp tổ chức ban hành, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động; ban hành 331 bản quy chế dân chủ tại cơ sở; 10 thỏa ước lao động tập thể được ký mới, 122 bản được ký lại hoặc sửa đổi, bổ sung với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn được tăng cường. Công đoàn chủ động tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác chăm lo đời sống cho người lao động.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh huy động số tiền hơn 9,8 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ hơn 36.800 lượt đoàn viên, người lao động. Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Tháng Công nhân” được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa, để lại những dấu ấn đậm nét trong đoàn viên, người lao động.

Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước được triển khai sâu rộng; tiêu biểu là phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã vận động thành lập mới 14 CĐCS (đạt 45% chỉ tiêu) và phát triển mới 3.075 đoàn viên (đạt 100,8% chỉ tiêu); giới thiệu 213 đoàn viên ưu tú học bồi dưỡng nhận thức về đảng, trong đó, có 83 đoàn viên được kết nạp đảng.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác nữ công ở đơn vị.

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục tập trung giải pháp, triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn vào cuộc sống".

Trong đó, tăng cường quan tâm chăm lo đời sống, tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của đoàn viên, người lao động; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”; cụ thể hóa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn; tham mưu thành lập Công đoàn Khu kinh tế Vũng Áng và các công đoàn liên xã; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến hoạt động tại cơ sở như: công tác nữ công; những bất cập, hạn chế về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đời sống của người lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình hoạt động tại cơ sở; đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân, lao động…

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả Công đoàn Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, tổ chức công đoàn đã có đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Công đoàn Hà Tĩnh phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, tuyên truyền đến công nhân, lao động để nâng cao năng lực chuyển đổi số trong lao động sản xuất; tăng cường chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, lao động.

Cán bộ công đoàn phải bám nắm cơ sở; kịp thời tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh ở cơ sở; đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp để tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Hoàn quán triệt một số nhiệm vụ thời gian tới.

Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026; 50 công nhân, lao động tiêu biểu năm 2025 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân của khối công đoàn trường học có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2025 - 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Hoàn trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Hoàn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các công nhân, lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026.

Những năm qua, cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn Hà Tĩnh luôn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, vun đắp các giá trị gia đình; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tạo môi trường để đoàn viên, người lao động phát triển toàn diện cả trong công việc và cuộc sống.

Các gia đình tiêu biểu tham gia tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực lao động, sản xuất, đây còn là những mái ấm mẫu mực trong nuôi dạy con cái, hiếu kính với ông bà, cha mẹ, gìn giữ hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Mỗi gia đình là một câu chuyện đẹp về lao động giỏi, tình yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia và ý chí vươn lên.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 26 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Hoàn trao bằng khen cho gia đình tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân trao bằng khen cho các gia đình.