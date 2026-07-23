Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm nay là chương trình "Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói”. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp các công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về lao động, công đoàn; đồng thời, người lao động cũng trực tiếp trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc...
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường đối thoại, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời, khẳng định sự đồng hành của tổ chức công đoàn trong xây dựng môi trường làm việc dân chủ, gắn kết, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.
Hoạt động tặng quà, đỡ đầu con em người lao động hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm triển khai trong dịp này. Hiện nay, các cấp công đoàn toàn tỉnh đang huy động nguồn lực đỡ đầu 57 cháu theo hình thức trao hỗ trợ hằng tháng, tặng sổ tiết kiệm và đồng hành trong cuộc sống, học tập.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 100 bộ bút chấm đọc Tiếng Anh với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho con đoàn viên, lao động hoàn cảnh khó khăn. Đây là những phần quà do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, nhằm góp phần giúp các em có thêm phương tiện học tập hiện đại, nâng cao trình độ ngoại ngữ.
Chương trình "Bữa cơm công đoàn" cũng được các công đoàn cơ sở tổ chức, gắn với bữa ăn ca hoặc ăn trưa hằng ngày phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Kinh phí triển khai do công đoàn, người sử dụng lao động hỗ trợ và các nguồn xã hội hóa khác. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của đơn vị, doanh nghiệp về chất lượng bữa ăn ca; chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người lao động.
Hoạt động văn hóa, thể thao mang đến không khí sôi nổi, hào hứng; tạo sân chơi vui khỏe, gắn kết cho đoàn viên, người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng. Trong ảnh: Giải bóng chuyền nam - nữ của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thu hút đông đảo công nhân các bộ phận tham gia.
Cùng với các hoạt động chào mừng Ngày thành Lập Công đoàn Việt Nam, dịp này, nhiều công đoàn cơ sở cũng triển khai các phần việc hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 để tri ân các gia đình chính sách. Trong ảnh: Công đoàn cơ sở Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Cẩm Xuyên.
Hoạt động chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đang được các đơn vị tiếp tục triển khai theo hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù sản xuất, kinh doanh.
Các chương trình tổ chức theo phương châm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng mạnh về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động. Qua đó, khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên; góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
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