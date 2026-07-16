Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nữ võ sĩ Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại giải karate châu Á 21/06/2026 05:46 Tại Giải Vô địch Karate châu Á 2026 đang diễn ra ở Indonesia, nữ võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (quê Hà Tĩnh) đã đóng góp 2 tấm huy chương vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam.

VĐV Hà Tĩnh giành 15 huy chương tại Giải Pencak Silat trẻ quốc gia 20/06/2026 12:17 Tại Giải Vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh tham gia 24 VĐV giành được 15 huy chương.

Kết nối đam mê qua những mùa World Cup 12/06/2026 09:00 World Cup là ngày hội được mong chờ nhất của người hâm mộ bóng đá thế giới. Với nhiều thế hệ người Hà Tĩnh, những đêm thức trắng bên chiếc tivi cũ chập chờn, những lần cả xóm tập trung dõi theo trái bóng tròn đã trở thành ký ức đẹp.

Lễ khai mạc World Cup 2026 chớp nhoáng 12/06/2026 04:23 Lễ khai mạc World Cup 2026 chỉ diễn ra khoảng 16 phút trên sân Azteca, khiến nhiều người bất ngờ so với 30 phút ở những kỳ trước.

Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026 11/06/2026 14:09 Những ngày qua, không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa khắp Hà Tĩnh. Người hâm mộ háo hức cập nhật thông tin, lịch thi đấu của các đội tuyển, trong khi nhiều quán cà phê cũng tất bật chuẩn bị màn hình LED, tivi để phục vụ khách hàng theo dõi các trận đấu.

Mỹ trục xuất trọng tài World Cup ngay tại sân bay 09/06/2026 09:14 Trọng tài FIFA, Omar Artan vừa bị cơ quan chức năng Mỹ trục xuất ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế Miami trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII 06/06/2026 09:40 Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung tham gia tranh tài, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.

Nam sinh Hà Tĩnh vô địch giải Pickleball quốc tế tại Malaysia 31/05/2026 07:50 Em Đào Nguyễn Bảo Nam (lớp 7A4, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành chức vô địch tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship diễn ra tại Malaysia.

World Cup 2026: Tiệc bóng đá giữa những khung giờ khắc nghiệt với người hâm mộ Việt Nam 30/05/2026 06:31 World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam sẽ bị thử thách bởi phần lớn các trận diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng do chênh lệch múi giờ.

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh 19/05/2026 15:47 Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.

Mourinho đạt thỏa thuận dẫn dắt Real 18/05/2026 17:21 Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV 63 tuổi Jose Mourinho đã đồng ý trở lại dẫn dắt Real Madrid theo hợp đồng hai năm.

World Cup 2026: Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho đội tuyển Iran 18/05/2026 13:53 Iran - một trong những đội đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết, được dự báo sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ trước các trận vòng bảng, gồm 2 trận tại Los Angeles và một trận tại Seattle.

Xã Hương Sơn vô địch Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh 16/05/2026 17:54 Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về xã Hương Sơn.

Quốc Duy, Đức Hạnh tranh tài tại Giải Bóng chuyền nam xã Tiên Điền 16/05/2026 10:53 Giải Bóng chuyền nam xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) mở rộng có sự góp mặt của nhiều “ngoại binh” như Nguyễn Văn Quốc Duy, Trần Đức Hạnh, Lê Công Tuấn Huy... Giải đấu diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

22 đội tranh tài tại Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh 14/05/2026 09:45 Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, góp phần cổ vũ phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc: Hà Tĩnh thiếu vắng một số trụ cột 08/05/2026 15:07 Trước thềm vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 khởi tranh, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh gặp tổn thất về lực lượng. Ban huấn luyện đã phải bổ sung các cầu thủ trẻ.

Hà Tĩnh nhất toàn đoàn giải vô địch karate khu vực miền Trung 08/05/2026 11:33 Trải qua 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp với giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Tĩnh I.

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung 07/05/2026 09:57 Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá nam - nữ năm 2026 06/05/2026 05:20 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá nam - nữ năm 2026 góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong người lao động.

350 VĐV tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung tại Hà Tĩnh 05/05/2026 10:29 Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung tổ chức tại Hà Tĩnh là cơ hội để vận động viên cọ xát và là dịp để phát hiện, tuyển chọn các đội tuyển karate quốc gia.

Chuyện chưa kể về nhà vô địch thế giới Kickboxing 14 tuổi người Hà Tĩnh 02/05/2026 14:18 Rời gia đình từ năm 12 tuổi ra Hà Nội theo đuổi võ thuật, Nguyễn Trần Bảo Trâm (SN 2012, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã vượt qua nhiều thử thách để giành 1 HCV, 1 HCB tại Giải Kickboxing Cúp thế giới năm 2026.

Cầu thủ Indonesia bị cấm 3 năm vì đá kungfu vào lưng đối phương 01/05/2026 16:03 LĐBĐ Indonesia đưa ra án cấm từ 1 đến 3 năm cho 8 cầu thủ, liên quan vụ ẩu đả trong trận Dewa United thắng Bhayangkara FC 2-1 ở giải U20 Indonesia hôm 19/4.

Ấn tượng chương trình đồng diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Đại hội TDTT 30/04/2026 05:05 Chương trình đồng diễn nghệ thuật khai mạc Đại hội TDTT tỉnh với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” là bức thông điệp ngợi ca truyền thống văn hóa, thể thao của tỉnh nhà.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 29/04/2026 22:34 Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X 29/04/2026 20:00 Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.

Đảm bảo lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X diễn ra trang trọng, thành công 28/04/2026 22:46 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 đề nghị ê-kíp thực hiện chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục soát xét, hoàn thiện chương trình lễ khai mạc đảm bảo chất lượng.

Sôi nổi Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương 26/04/2026 20:26 Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương quy tụ gần 150 golfer tham gia, là sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các hội viên trong cộng đồng golf.

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X 24/04/2026 14:21 Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.