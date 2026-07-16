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Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nam, nữ năm 2026 của Công ty Formosa Hà Tĩnh đã thu hút 156 vận động viên tham gia, hứa hẹn tạo nên những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

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Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền nam, nữ chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2026).
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Giải năm nay quy tụ 7 đội nam và 6 đội nữ, với 156 vận động viên đến từ 10 đơn vị trong công ty tham gia tranh tài. Mỗi nội dung sẽ được chia thành 2 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn mỗi nội dung 2 đội vào thi đấu ở trận chung kết. Giải đấu diễn ra từ ngày 15/7 - 22/7.
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Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người lao động. Giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích cán bộ, công nhân viên rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng.
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Thông qua giải đấu, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sự quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết và phát triển bền vững.

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Tags:

#Formosa Hà Tĩnh #giải bóng chuyền

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