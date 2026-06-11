Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026

Người dân theo dõi lịch thi đấu World Cup 2026 để sắp xếp thời gian cổ vũ cho các đội tuyển.

Ngôi nhà của gia đình ông Võ Tá Dũng (TDP 10, phường Thành Sen) những ngày này luôn tấp nập hàng xóm, bạn bè đến trò chuyện, bàn luận về World Cup 2026. Trong TDP, ông Dũng được xem là người "nghiện" bóng đá. Ông bắt đầu theo dõi kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1982 diễn ra tại Tây Ban Nha và từ đó đến nay chưa bỏ lỡ một mùa World Cup nào.

Thế nên, từ lâu, căn nhà nhỏ của ông đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu bóng đá trong TDP mỗi dịp có các giải đấu lớn. Kỳ World Cup năm nay, gia đình ông Dũng tiếp tục mở cửa đón bạn bè, hàng xóm đến cùng theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển.

Ông Dũng (áo đỏ) háo hức chờ đợi ngày World Cup khởi tranh.

Ông Dũng chia sẻ: "Tôi rất mong chờ World Cup năm nay. Mấy ngày nay, bạn bè, hàng xóm thường xuyên sang nhà uống nước, trao đổi về các đội tuyển và dự đoán kết quả. Khi giải đấu bắt đầu, chúng tôi sẽ cùng nhau xem bóng đá, cổ vũ cho những đội tuyển mình yêu thích để không khí thêm vui vẻ, sôi động. World Cup với chúng tôi không chỉ là bóng đá mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, sẻ chia niềm đam mê."

Hàng xóm, bạn bè tập trung tại nhà ông Dũng để bàn luận về World Cup 2026, theo dõi các trận giao hữu trước thềm giải đấu khởi tranh.

Không chỉ riêng gia đình ông Dũng, nhiều người hâm mộ bóng đá tại Hà Tĩnh cũng đang háo hức chờ đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại các quán cà phê, những câu chuyện về các đội tuyển mạnh, các ngôi sao đáng chú ý hay những ứng cử viên cho chức vô địch luôn được bàn luận sôi nổi.

Nhiều người cũng đã lên kế hoạch hẹn bạn bè tụ họp để cùng theo dõi, cổ vũ và tận hưởng bầu không khí sôi động mà World Cup mang lại.​

Người hâm mộ Hà Tĩnh tập trung tại các quán cà phê để bình luận, chia sẻ về World Cup 2026.

Anh Lê Mạnh Hùng (SN 1976, trú Phường Thành Sen) cho biết: "Công việc sửa chữa xe máy của tôi khá bận nên không thể theo dõi tất cả các trận đấu. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để xem những trận cầu hấp dẫn, đặc biệt là các trận diễn ra vào cuối tuần. Tôi là người hâm mộ đội tuyển Brazil nên rất mong đội bóng sẽ thi đấu thành công và có thể giành chức vô địch World Cup năm nay."

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi World Cup của người hâm mộ, nhiều quán cà phê trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang tất bật chuẩn bị. Từ màn hình tivi cỡ lớn, lịch thi đấu đến việc sắp xếp lại không gian phục vụ đều đã được hoàn tất, sẵn sàng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn trong mùa bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quán cà phê trở thành địa điểm xem World Cup 2026 của người hâm mộ Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Hồng – chủ quán Relax Coffee (phường Thành Sen) chia sẻ: "World Cup là dịp người hâm mộ tập trung xem bóng đá rất đông nên năm nay quán đã đầu tư màn hình LED 160 inch để phục vụ khách theo dõi các trận đấu với chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bố trí thêm nhân viên, chuẩn bị đồ uống và mở cửa suốt cả ngày lẫn đêm trong thời gian diễn ra giải đấu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hy vọng quán sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu bóng đá trong mùa World Cup này."

World Cup 2026 đang đến rất gần, mang theo sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Hà Tĩnh. Từ các gia đình, quán cà phê đến những điểm hẹn quen thuộc, tất cả đã sẵn sàng cho những đêm sôi động cùng trái bóng tròn.

Nhiều quán cà phê đã bố trí tivi cỡ lớn, màn hình LED phục vụ người hâm mộ.

Những cuộc hẹn xem bóng đá đã được lên kế hoạch, câu chuyện bên tách cà phê cũng xoay quanh các đội tuyển và ứng cử viên cho chức vô địch. Tất cả đang tạo nên bầu không khí rộn ràng trước giờ khai cuộc. 2 giờ sáng 12/6 (giờ Việt Nam), trái bóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức lăn, mang đến cho người hâm mộ những cung bậc cảm xúc được chờ đợi suốt bốn năm qua.