World Cup 2026 và những điều đặc biệt chưa từng có

World Cup 2026 chính thức diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại 16 sân vận động trải dài trên khắp 3 quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. World Cup 2026 đánh dấu mốc là một kỳ bóng đá có rất nhiều điều đặc biệt và hứa hẹn sẽ là một giải bóng đá hấp dẫn nhất, sôi động nhất và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ thú vị cho những người hâm mộ môn thể thao “vua” trên toàn thế giới.

Số đội tham gia mở rộng từ 32 lên 48, đưa số trận đấu nhiều kỷ lục: 104 trận

Các hoạt náo viên trong một sự kiện quảng bá World Cup 2026 tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 là kỳ World Cup đặc biệt khi có 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức, trở thành kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử diễn ra trên lãnh thổ nhiều quốc gia, sau giải đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002.

Đây cũng đánh dấu là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng thể thức mở rộng từ 32 lên 48 đội. Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Với thể thức này, đội vô địch có thể phải thi đấu tối đa 8 trận, nhiều hơn bất kỳ nhà vô địch World Cup nào trước đây.

Cũng do có số lượng đội tuyển tham dự lớn nhất từ trước đến nay, nên số trận thi đấu và thời gian diễn ra World Cup 2026 cũng tăng tương ứng để tạo lập những dấu mốc mới trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo đó, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận; gồm 72 trận vòng bảng, 16 trận vòng 32 đội, 8 trận vòng 16 đội, 4 trận vòng tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết. Và cũng vì thế mà giải đấu năm nay sẽ diễn ra dài hơn - 39 ngày - nhiều hơn hẳn so với kỳ World Cup 2022 (29 ngày), hay World Cup 2014 và 2018 (cùng 32 ngày).

Biển quảng cáo bộ sưu tập các huyền thoại bóng đá thế giới của hãng đồ chơi Đan Mạch Lego tại thủ đô Mexico City, Mexico.Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Trong ba nước đồng đăng cai World Cup là Mỹ, Mexico và Canada, thì Mỹ tổ chức 78 trong tổng số 104 trận. Các cuộc tranh tài quan trọng nhất đều diễn ra ở Mỹ, gồm toàn bộ 4 trận tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết.

Trong tổng số 16 sân vận động mà ba nước đồng đăng cai, Mỹ có 11 địa điểm, Mexico có 3 và Canada có 2. Trận khai mạc được tổ chức trên Estadio Azteca của Mexico, còn trận chung kết diễn ra trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ) vào ngày 19/7/2026.

Việc mở rộng số đội tham gia năm nay được cho là cơ hội với nhiều nền bóng đá mới tham gia sân chơi lớn nhất hành tinh. Đồng thời, điều này cũng giúp người hâm mộ được thưởng thức thêm nhiều màn so tài hấp dẫn và bất ngờ ngay từ vòng bảng. Đây là bước đi quan trọng của FIFA nhằm toàn cầu hóa bóng đá và nâng cao tính cạnh tranh của World Cup trong kỷ nguyên mới.

48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 gồm:

- CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) (6 đội): Mỹ, Canada, Mexico (3 nước đồng chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama.

- AFC (châu Á) (9 đội): Australia, Iran, Iraq, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar.

- CONMEBOL (Nam Mỹ) (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

- UEFA (châu Âu) (16 đội): Áo, Bỉ, Bosna và Herzegovina, Croatia, Czech, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ.

- OFC (châu Đại Dương) (1 đội): New Zealand.

- CAF (châu Phi) (10 đội): Algeria, Bờ Biển Ngà, Cabo Verde, Congo, Ai Cập, Ghana, Maroc, Nam Phi, Senegal, Tunisia.

Số lượng cầu thủ kỷ lục: 1.248 cầu thủ

Sân vận động MetLife chuẩn bị cho trận thi đấu đầu tiên tại New York vào ngày 13/6 giữa hai đội tuyển Brazil - Morocco. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Một trong những điểm nổi bật của giải đấu năm nay là quy mô nhân sự kỷ lục. Có tới 1.248 cầu thủ góp mặt trong danh sách đăng ký của 48 đội tuyển, đến từ 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia. Trong số này có 357 cầu thủ từng dự World Cup và 891 người lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Về cấp câu lạc bộ, Manchester City là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 19 cầu thủ, tiếp theo là Bayern Munich (18 cầu thủ), Paris Saint-Germain và Arsenal (cùng 16 cầu thủ), Barcelona (15 cầu thủ).

Ở phương diện cá nhân, điểm nhấn đáng chú ý tại World Cup 2026 là việc hai siêu sao Lionel Messi của Argentina và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha sẽ cùng tham dự World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp, trở thành những cầu thủ hiếm hoi đạt cột mốc lịch sử này. Thủ thành kỳ cựu Guillermo Ochoa của Mexico cũng góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6.

Ronaldo bước vào giải đấu với kỷ lục 226 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và là cầu thủ duy nhất từng ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Trong khi đó, Messi đang giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 trận.

Cuộc đua ghi bàn cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose đang bị đe dọa khi Messi đã có 13 bàn, còn Kylian Mbappé sở hữu 12 bàn dù mới 27 tuổi.

World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là bức tranh toàn cầu, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, nơi thế hệ cũ khép lại hành trình và thế hệ mới bắt đầu giấc mơ. Khoảng cách thế hệ tại giải đấu là điều đáng chú ý tại World Cup 2026. Thủ môn Craig Gordon của Scotland là cầu thủ lớn tuổi nhất khi đã 43 tuổi, trong khi tiền vệ Gilbert Mora của Mexico mới 17 tuổi, tạo nên khoảng cách hơn 25 năm giữa cầu thủ già nhất và trẻ nhất World Cup 2026.

Những luật thi đấu mới tại World Cup 2026

Sân vận động MetLife, nơi đăng cai 8 trận đấu, trong đó có trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Tại World Cup 2026, hàng loạt luật mới sẽ được áp dụng, từ việc cấm cầu thủ che miệng khi tranh cãi, xử lý mạnh tay hành vi phản đối trọng tài, siết chặt câu giờ cho đến mở rộng quyền hạn của công nghệ VAR… Có thể thấy rõ, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) đang quyết tâm thay đổi bộ mặt bóng đá hiện đại theo hướng minh bạch, nhanh hơn và quyết liệt hơn.

Theo Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, đây là những thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm giảm thiểu các hành vi tiêu cực, tăng tốc độ trận đấu và bảo vệ hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp.

Một trong những quy định gây chú ý nhất liên quan đến hành vi che miệng khi đối đầu hoặc tranh cãi trên sân. Theo luật mới, cầu thủ dùng tay, cánh tay hoặc áo để che miệng trong các tình huống đối đầu có thể bị truất quyền thi đấu trực tiếp. FIFA cho rằng việc che miệng trong các cuộc tranh cãi khiến trọng tài và cơ quan quản lý khó xác minh nội dung trao đổi, đặc biệt trong những trường hợp liên quan đến phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm đối thủ. Tuy nhiên, cầu thủ vẫn được phép che miệng khi trò chuyện bình thường với đồng đội hoặc đối phương trong những tình huống không mang tính đối đầu.

Bên cạnh đó, IFAB cũng mạnh tay với các hành vi phản đối trọng tài. Nếu một cầu thủ cố tình rời sân để phản ứng với quyết định điều hành trận đấu, anh ta sẽ nhận thẻ đỏ ngay lập tức. Quy định tương tự cũng áp dụng với các thành viên ban huấn luyện hoặc quan chức đội bóng có hành động kích động cầu thủ bỏ thi đấu. Trong trường hợp hành động này khiến trận đấu bị hủy bỏ, đội gây ra sự cố có thể bị xử thua. FIFA cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn những hình ảnh hỗn loạn từng xuất hiện tại một số giải đấu quốc tế trong những năm gần đây.

Ngoài ra, một trong những vấn đề khiến người hâm mộ khó chịu nhất là tình trạng câu giờ kéo dài. Để giải quyết điều này, FIFA đưa vào áp dụng cơ chế đếm ngược trực tiếp đối với các tình huống bóng chết. Khi thực hiện ném biên hoặc đưa bóng trở lại cuộc chơi, trọng tài sẽ giơ tay đếm ngược năm giây. Nếu đội được hưởng quyền thực hiện không hoàn thành trong khoảng thời gian này, quyền kiểm soát bóng sẽ được trao cho đối phương. Ở các tình huống thay người, cầu thủ bị thay ra chỉ có 10 giây để rời sân. Họ buộc phải đi theo lối gần nhất thay vì cố tình kéo dài thời gian bằng cách đi vòng qua toàn bộ mặt sân. Nếu vi phạm, cầu thủ dự bị sẽ chưa được phép vào sân ngay mà phải chờ đến lần gián đoạn tiếp theo sau khi trận đấu đã tiếp tục ít nhất một phút.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc áp dụng thời gian nghỉ uống nước trong cả hai hiệp đấu. Mỗi hiệp có một quãng nghỉ kéo dài khoảng ba phút, thường diễn ra gần phút 22. Trọng tài được quyền linh hoạt điều chỉnh thời điểm tạm dừng nếu xuất hiện tình huống chấn thương hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Những điều chỉnh mới cho thấy FIFA đang quyết tâm đưa bóng đá bước sang một giai đoạn vận hành khác. Các trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm thiểu tối đa các tranh cãi từng gây bão trong nhiều năm qua.

Loạt công nghệ đột phá thay đổi cuộc chơi

Khu vực khán đài và mặt sân của sân vận động Azteca được hiện đại hóa theo tiêu chuẩn của FIFA. Ảnh: Phương Lan/PVTTXVN tại Mexico

Tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến và hệ thống dữ liệu nhằm hỗ trợ trọng tài, các đội tuyển và khán giả. Giải đấu năm nay sẽ nâng cấp toàn diện các công nghệ Goal-line và bắt việt vị bán tự động sẵn có.

Về hạ tầng, mỗi sân vận động được lắp 16 camera (tăng 4 camera so với năm 2022) để theo dõi 29 điểm dữ liệu cơ thể cầu thủ với tần suất 50 lần/giây. Toàn bộ 1.248 cầu thủ sẽ được quét 3D trước giải để phục vụ việc xác định việt vị và dựng đồ họa truyền hình.

Trái bóng thi đấu Trionda cũng được gắn cảm biến truyền dữ liệu 500 lần/giây, do đó cần được sạc pin trước mỗi trận đấu. Nhờ "bộ não" điện tử này, mọi tác động của cầu thủ vào trái bóng dù là nhỏ nhất đều được đo lường chính xác theo thời gian thực. Sau đó, toàn bộ thông tin được con chip thu thập ngay lập tức được gửi về phòng VAR trong vài giây.

Đáng chú ý, tại mùa giải năm nay, hệ thống công nghệ mới sẽ gửi cảnh báo âm thanh thời gian thực tới trọng tài trong các pha việt vị rõ ràng, giúp phất cờ ngay lập tức thay vì chờ kết thúc pha bóng, qua đó rút ngắn thời gian xử lý vốn mất trung bình 35 giây trước đây.

Còn đối với các đội tuyển, FIFA phối hợp với Lenovo cung cấp hệ thống "Football AI Pro" giúp phân tích chiến thuật và giả lập tình huống thi đấu bình đẳng cho tất cả các đội.

Và không chỉ trên sân cỏ, AI còn thay đổi cách khán giả thưởng thức World Cup. Các nền tảng truyền hình đang phát triển khả năng cá nhân hóa nội dung theo sở thích người xem. Người hâm mộ có thể chọn góc máy riêng, xem thống kê thời gian thực hay nhận phân tích chiến thuật ngay khi trận đấu diễn ra. Nói cách khác, World Cup không còn đơn thuần là 90 phút bóng đá. Đó là cuộc trình diễn của công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm số.

Lần đầu xuất hiện vé miễn phí

Website bán vé World Cup 2026 của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA). Ảnh: TTXVN phát

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử vé xem các trận đấu đang được phát miễn phí cho người hâm mộ tại Mỹ.

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia cho biết đã quyết định cấp vé miễn phí cho các cổ động viên nước này đang có mặt tại Mỹ thay vì buộc họ phải chi trả từ 670 USD trở lên cho một chỗ ngồi trên khán đài. Chương trình phát vé miễn phí được kỳ vọng sẽ khuyến khích người hâm mộ Saudi Arabia thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 13 giờ từ Trung Đông sang Mỹ để cổ vũ đội nhà.

Những quy định với khán giả

FIFA cũng đã công bố những quy định mới dành cho khán giả. Đáng chú ý là quyết định cấm mang kèn vuvuzela vào các sân vận động World Cup 2026. Loại kèn từng trở thành biểu tượng của World Cup 2010 tại Nam Phi sẽ không còn xuất hiện trên khán đài do những tranh cãi kéo dài liên quan đến tiếng ồn và trải nghiệm theo dõi trận đấu.

Không chỉ vuvuzela, FIFA còn đưa nhiều thiết bị tạo tiếng ồn khác như còi, kèn hơi cùng các thiết bị phát tia laser vào danh sách vật dụng bị cấm tại 16 sân vận động tổ chức giải năm nay…

Theo giới quan sát, dù có nhiều thay đổi so với những mùa giải trước song yếu tố hấp dẫn nhất của World Cup vẫn là tính khó đoán. Với thể thức mới, số đội tăng và sự xuất hiện của nhiều ẩn số, World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ là kỳ giải lớn nhất, mà còn là một trong những giải đấu khó lường nhất trong lịch sử. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là khi trái bóng lăn, điều còn đọng lại không chỉ là kết quả, mà là cảm giác thế giới đã từng cùng nhau sống trong một lễ hội chung.