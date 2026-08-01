Phản ứng của Đình Bắc khi bị thay ở phút 41

Ít ngày sau khi lập hat-trick, Đình Bắc tưởng như sẽ có thêm một đêm vui trước Singapore. Nhưng anh bị thay ra ngoài chỉ sau hơn 40 phút thi đấu.
Số 9 bị các cầu thủ Singapore nghiên cứu kỹ. Anh chơi nỗ lực nhưng không xuyên thủng được cánh phải của đối phương. Hậu vệ số 15 Lionel Tan bên phía Singapore có nhiều tình huống ngăn cản Đình Bắc thành công.
Được triệu tập bổ sung vào phút chót, đối chuyền của bóng chuyền nam Hà Tĩnh Đinh Văn Phương đã biến SEA V Cup 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.
Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh còn là nơi để nhiều cầu thủ nhí thể hiện tài năng, trong đó có nhiều em đã lọt vào "mắt xanh" của các HLV đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh 2026 đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về các đội bóng phường Thành Sen ở nội dung thiếu niên và phường Hải Ninh ở nội dung nhi đồng.
Với đẳng cấp vượt trội, ĐT Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Timor Leste trong trận ra quân ASEAN Cup (AFF Cup) 2026. Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son lần lượt tỏa sáng, mang về chiến thắng đậm 7-0 cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Một cơ quan giám sát quốc tế đã phát hiện 7 trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến cá cược tại World Cup 2026, trái ngược với kết luận trước đó của FIFA về việc không có hoạt động cá cược đáng ngờ hay dấu hiệu thao túng trận đấu nào trong suốt giải.
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi của Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định mình trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc giành HCV tại Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp thứ nhất toàn đoàn.
World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.