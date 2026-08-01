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Thể thao

Phản ứng của Đình Bắc khi bị thay ở phút 41

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Ít ngày sau khi lập hat-trick, Đình Bắc tưởng như sẽ có thêm một đêm vui trước Singapore. Nhưng anh bị thay ra ngoài chỉ sau hơn 40 phút thi đấu.

Tối 31/7, trước Singapore ở trận thứ hai của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đá chính sau màn trình diễn thăng hoa trong trận mở màn. Nhưng trận này, anh không thể hiện được nhiều.
Tối 31/7, trước Singapore ở trận thứ hai của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đá chính sau màn trình diễn thăng hoa trong trận mở màn. Nhưng trận này, anh không thể hiện được nhiều.
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Số 9 bị các cầu thủ Singapore nghiên cứu kỹ. Anh chơi nỗ lực nhưng không xuyên thủng được cánh phải của đối phương. Hậu vệ số 15 Lionel Tan bên phía Singapore có nhiều tình huống ngăn cản Đình Bắc thành công.
Bế tắc trong phần lớn thời gian, Đình Bắc và đồng đội Đỗ Hoàng Hên chủ động đảo cánh ở nửa sau hiệp một và tạo được một vài pha bóng đáng chú ý.
Bế tắc trong phần lớn thời gian, Đình Bắc và đồng đội Đỗ Hoàng Hên chủ động đảo cánh ở nửa sau hiệp một và tạo được một vài pha bóng đáng chú ý.
Đình Bắc được Hoàng Hên động viên sau một pha bóng tốt nhờ cách đảo biên ấy. Những tưởng cách chơi mới này sẽ giúp cả hai mang lại khác biệt.
Đình Bắc được Hoàng Hên động viên sau một pha bóng tốt nhờ cách đảo biên ấy. Những tưởng cách chơi mới này sẽ giúp cả hai mang lại khác biệt.
Nhưng ở ngoài sân, HLV Kim Sang-sik không nghĩ như vậy. Ông cho rằng Đình Bắc không hoàn thành nhiệm vụ và rút anh khỏi sân ở phút 41, thay bằng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Đây là một quyết định thay người hiếm khi xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp. Thông thường, HLV chỉ thay người từ hiệp hai. Các quyết định thay người ngay hiệp một thường chỉ dùng trong tình huống đặc biệt hoặc khi có chấn thương.
Nhưng ở ngoài sân, HLV Kim Sang-sik không nghĩ như vậy. Ông cho rằng Đình Bắc không hoàn thành nhiệm vụ và rút anh khỏi sân ở phút 41, thay bằng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Đây là một quyết định thay người hiếm khi xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp. Thông thường, HLV chỉ thay người từ hiệp hai. Các quyết định thay người ngay hiệp một thường chỉ dùng trong tình huống đặc biệt hoặc khi có chấn thương.
Đình Bắc không vui khi rời sân. Anh dường như đã thể hiện thái độ nào đấy, khiến HLV Kim không hài lòng. Các góc máy truyền hình cho thấy đôi bên dường như không vui với nhau khi Đình Bắc ra sân.
Đình Bắc không vui khi rời sân. Anh dường như đã thể hiện thái độ nào đấy, khiến HLV Kim không hài lòng. Các góc máy truyền hình cho thấy đôi bên dường như không vui với nhau khi Đình Bắc ra sân.
Số 9 ngồi lặng lẽ trên ghế dự bị suốt thời gian dài. Trận trước, anh là người hùng. Trận này, anh chỉ chơi 41 phút.
Số 9 ngồi lặng lẽ trên ghế dự bị suốt thời gian dài. Trận trước, anh là người hùng. Trận này, anh chỉ chơi 41 phút.
Khuôn mặt Đình Bắc khi tuyển Việt Nam đi chào khán giả sau trận. Chia sẻ với báo giới, ông Kim bảo “Đình Bắc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Ông nói mình sẽ cân nhắc sử dụng luân phiên Đình Bắc và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc.
Khuôn mặt Đình Bắc khi tuyển Việt Nam đi chào khán giả sau trận. Chia sẻ với báo giới, ông Kim bảo “Đình Bắc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Ông nói mình sẽ cân nhắc sử dụng luân phiên Đình Bắc và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc.
Trận tiếp theo của Đình Bắc và tuyển Việt Nam là chuyến hành quân đầy thử thách tới Indonesia. Đây sẽ là trận đấu quyết định vé đi tiếp của nhà đương kim vô địch.
Trận tiếp theo của Đình Bắc và tuyển Việt Nam là chuyến hành quân đầy thử thách tới Indonesia. Đây sẽ là trận đấu quyết định vé đi tiếp của nhà đương kim vô địch.
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Tags:

#Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc #tuyển Việt Nam #ASEAN Cup 2026

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