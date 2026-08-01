Phản ứng của Đình Bắc khi bị thay ở phút 41

Loạt ngôi sao vô địch SEA Games bất ngờ trở lại U23 Việt Nam 29/07/2026 05:00 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2026, trong đó có sự góp mặt bất ngờ của nhiều cầu thủ từng vô địch SEA Games 33.

Cậu bé Việt Nam 7 tuổi được Liên đoàn Cờ vua thế giới khen ngợi 28/07/2026 08:27 Kết thúc Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã dành lời ngợi khen cho sự vươn mình của đội cờ Việt Nam, cũng như "thần đồng" Trương Phúc Nhật Nguyên.

Màn thể hiện ấn tượng của đối chuyền Đinh Văn Phương tại SEA V Cup 28/07/2026 05:18 Được triệu tập bổ sung vào phút chót, đối chuyền của bóng chuyền nam Hà Tĩnh Đinh Văn Phương đã biến SEA V Cup 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam 28/07/2026 04:00 Tối 27/7, Singapore dễ dàng đánh bại Timor-Leste với tỷ số 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng A của ASEAN Cup 2026.

Vì sao ngày càng có nhiều cầu thủ thi đấu tốt ngoài tuổi 35? 27/07/2026 08:09 Bác sĩ một CLB ở giải VĐQG Tây Ban Nha lý giải việc giới cầu thủ ngày càng kéo dài sự nghiệp thi đấu nhà nghề, khi 30 tuổi không còn là mốc giới hạn.

Bóng chuyền Việt Nam thắng nghẹt thở Thái Lan, vô địch SEA V.Cup 26/07/2026 21:44 Tối 26/7, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở để lần đầu tiên vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Những "sao trẻ" tại Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh 26/07/2026 05:30 Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh còn là nơi để nhiều cầu thủ nhí thể hiện tài năng, trong đó có nhiều em đã lọt vào "mắt xanh" của các HLV đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bóng chuyền nam Việt Nam hạ Indonesia, gặp Thái Lan ở chung kết 26/07/2026 04:00 Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước chủ nhà Indonesia, thắng 3-1 để giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup, gặp Thái Lan.

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Thành Sen, Hải Ninh vô địch Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh 25/07/2026 18:24 Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh 2026 đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về các đội bóng phường Thành Sen ở nội dung thiếu niên và phường Hải Ninh ở nội dung nhi đồng.

ASEAN Cup 2026 áp dụng nhiều luật mới giống World Cup 25/07/2026 09:37 Cầu thủ che miệng tranh cãi sẽ bị đuổi, phải rời sân trong 10 giây sau khi bị thay ra, là hai trong những thay đổi ở điều lệ ASEAN Cup 2026.

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