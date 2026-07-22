9 ứng viên Quả Bóng Vàng 2026

Rodri (đội tuyển Tây Ban Nha, CLB Man City)

Tiền vệ 30 tuổi vừa được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2026. Anh tiếp tục là trung tâm trong lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha, góp công lớn giúp đội tuyển lần thứ hai liên tiếp đăng quang một giải đấu lớn sau Euro 2024.

Rodri từng giành Quả Bóng Vàng năm 2024 nhờ chức vô địch Euro và màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB. Mùa giải 2025-2026 của anh tại Man City không thực sự trọn vẹn do chấn thương, nhưng màn trình diễn xuất sắc ở World Cup giúp tiền vệ này trở thành ứng viên sáng giá giành Quả Bóng Vàng lần thứ hai.

Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barca)

Ở tuổi 19, Yamal tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng vô địch cả Euro lẫn World Cup, đồng thời cùng Barca đăng quang La Liga và được bầu là Cầu thủ hay nhất giải.

Báo chí Tây Ban Nha đã bắt đầu vận động cho Yamal trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Tuy nhiên, cũng giống Rodri, việc Tây Ban Nha có nhiều cá nhân nổi bật có thể khiến số phiếu bị chia nhỏ.

Fabian Ruiz (Tây Ban Nha, PSG)

Fabian Ruiz là cầu thủ thành công nhất năm 2026 về danh hiệu tập thể, khi giành cả Champions League với PSG lẫn World Cup cùng Tây Ban Nha.

Kể từ năm 1974 mới chỉ có 13 cầu thủ hoàn tất cú đúp Champions League và World Cup trong cùng một năm. Nhưng trong lịch sử Quả Bóng Vàng, chưa có cầu thủ nào đoạt hai danh hiệu này trong cùng một năm mà thắng giải. Sẽ là bất ngờ lớn nếu tiền vệ 30 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này.

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Dù không thể bảo vệ chức vô địch World Cup, Messi là ứng viên tự nhiên cho Quả Bóng Vàng thứ chín. Ở tuổi 39, thủ quân Argentina dẫn dắt đội tuyển vào tới chung kết trong kỳ World Cup được cho là cuối cùng của sự nghiệp. Anh ghi tám bàn, đứng thứ hai danh sách Vua phá lưới, có bốn kiến tạo - nhiều thứ hai giải đấu - đồng thời đoạt Quả Bóng Bạc World Cup 2026.

Tầm ảnh hưởng và vị thế đặc biệt của Messi trong bóng đá thế giới giúp anh tiếp tục là ứng viên hàng đầu, bất chấp thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết.

Kylian Mbappe (Pháp, Real Madrid)

Nếu như Fabian Ruiz giành mọi danh hiệu tập thể mà không có giải thưởng cá nhân, Kylian Mbappe ngược lại. Ngôi sao 27 tuổi không giành danh hiệu nào cùng Real Madrid, cũng chỉ đứng thứ tư cùng Pháp tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, Mbappe có thể hưởng lợi nhiều nhất từ thất bại của Argentina ở chung kết. Tiền đạo Pháp là Vua phá lưới La Liga với 25 bàn, Vua phá lưới Champions League với 15 bàn và Vua phá lưới World Cup với 10 bàn. Anh cũng trở thành tiền đạo số một lịch sử World Cup với 22 bàn, vượt qua Lionel Messi.

Việc sở hữu những cột mốc cá nhân nổi bật giúp Mbappe tiếp tục là ứng viên nặng ký. Theo một nhà cái Anh, Yamal đang có nhiều cơ hội nhất giành Quả Bóng Vàng 2026, sau đó lần lượt là Messi, Mbappe và Rodri.

Ousmane Dembele (Pháp, PSG)

Sau khi giành Quả Bóng Vàng 2025, Dembele hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu. Tiền đạo PSG góp công giúp CLB Pháp bảo vệ chức vô địch Champions League và được CĐV hô vang tên trong lễ mừng công cuối tháng 5.

Tuy nhiên, mùa giải của Dembele không bùng nổ như năm trước, đặc biệt tại Ligue 1. Anh cũng gây thất vọng ở bán kết World Cup gặp Tây Ban Nha, dù kết thúc giải với sáu bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Na Uy.

Michael Olise (Pháp, Bayern Munich)

Olise tạo nên dấu ấn lớn nhất ở World Cup bằng khả năng kiến tạo. Tiền vệ Bayern Munich lập kỷ lục bảy đường chuyền thành bàn trong một kỳ World Cup, thành tích tốt nhất kể từ khi Opta thống kê ở World Cup 1966. Ngoài ra, anh còn là Vua kiến tạo Champions League và Bundesliga, giúp Bayern vô địch Đức, đồng thời được bầu là Cầu thủ hay nhất Bundesliga.

Harry Kane (Anh, Bayern Munich)

Đội trưởng tuyển Anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Kane ghi sáu bàn tại World Cup, góp công giúp Anh giành giải ba sau trận thắng Pháp 6-4.

Ở cấp CLB, tiền đạo 32 tuổi ghi 14 bàn tại Champions League, chỉ kém Mbappe, cùng 36 bàn tại Bundesliga để lần thứ ba liên tiếp giành giải Vua phá lưới. Anh cũng cùng Bayern vô địch Bundesliga, nên cũng sẽ nằm trong nhóm ứng viên sáng giá giành Bóng Vàng.

Jude Bellingham (Anh, Real Madrid)

Bellingham là cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Tiền vệ Real Madrid tỏa sáng với cú đúp vào lưới Na Uy ở tứ kết và tiếp tục ghi dấu ấn trong trận tranh giải ba với Pháp. Khả năng tăng tốc, tạo đột biến và ghi bàn giúp anh được đánh giá cao. Tuy nhiên, mùa giải không thành công của Real Madrid có thể là điểm bất lợi với anh trong cuộc đua Quả Bóng Vàng.

Ngoài ra, một số cái tên có thể chen chân vào cuộc đua như Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia, Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsi hay Dayot Upamecano. Nhóm cầu thủ Arsenal gồm Martin Odegaard, Bukayo Saka, Declan Rice và William Saliba, cùng nhiều ngôi sao khác của PSG như Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes hay Willian Pacho cũng được đánh giá có cơ hội góp mặt trong danh sách đề cử 30 người.