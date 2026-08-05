Cầu thủ Thái Lan bị sét đánh tử vong

(Baohatinh.vn) - Safwan Awae - tiền đạo của Yala FC thuộc Thai League 3 - qua đời sau khi bị sét đánh trong một trận giao hữu chiều 4/8.
Một tia sét đánh trúng sân bóng ở huyện Su-ngai Kolok, tỉnh Narathiwat trong trận đấu thuộc giải địa phương Kolok FA Cup, khiến nhiều cầu thủ nằm bất động trên sân. Ngay sau đó, ba cầu thủ được đưa đến bệnh viện.
Tiền đạo Safwan bị thương nặng nhất và không qua khỏi. Đến 18h41, fanpage Yala FC đăng thông báo gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Safwan.
LĐBĐ Thái Lan (FAT) sau đó ra thông báo về sự việc. "Cầu thủ đã qua đời do bị sét đánh trong một trận bóng đá địa phương. Liên đoàn xin chia sẻ nỗi đau với gia đình, người thân quen và CLB trong thời gian này", bài viết có đoạn.
Safwan mới đặt bút ký hợp đồng với Yala FC vào ngày 29/7. Tiền đạo cánh này là nhân tố chủ chốt, ghi 7 bàn sau 18 trận để giúp Pattani FC lên chơi tại Thai League 2 mùa 2025-2026.
Sét từng gây ra không ít thảm kịch bóng đá. Hồi tháng 2/2023, cầu thủ Septain Raharja tử vong khi đang chơi trong một trận giao hữu ở Indonesia. Đến tháng 12 cùng năm, Caio Henrique De Lima Goncalves cũng bị sét đánh chết khi đang chơi cho Uniao Jaiirense trong một trận đấu Cup. Đến tháng 11/2024, hậu vệ 39 tuổi De La Cruz Meza gặp sự cố tương tự trong lúc rời sân tránh một cơn mưa lớn, ở trận đấu nghiệp dư giữa Juventud Bellavista và Familia Chocca ở Huancayo, miền trung Peru. Cruz Meza được xác định tử vong do đeo vòng tay kim loại thu hút sét.
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