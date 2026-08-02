Indonesia - Việt Nam: Thử thách ở Pakansari

Chuyến làm khách tại Pakansari trước Indonesia được dự báo sẽ rất khó khăn với tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Pakansari được xem là một trong những sân đấu khó chịu nhất khu vực Đông Nam Á. Với thiết kế khán đài sát mặt sân, nơi đây luôn tạo ra áp lực khổng lồ cho các đội khách. Bầu không khí cuồng nhiệt từ các cổ động viên Indonesia khiến Pakansari thường xuyên biến thành “chảo lửa”.

Với tuyển Việt Nam, sân đấu này gắn liền với nhiều ký ức không mấy vui vẻ trong quá khứ. Tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam từng dừng bước ở bán kết sau thất bại 1 - 3 trước Olympic Hàn Quốc. Cũng tại Pakansari, trong trận tranh huy chương đồng với UAE, sau khi hòa 1 - 1, tuyển Olympic Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã thất bại 3 - 4 trên chấm luân lưu.

Những con số thống kê cũng khiến chuyến làm khách lần này của tuyển Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Trong lịch sử ASEAN Cup, những chiến binh sao vàng chưa từng giành chiến thắng khi thi đấu trên sân của Indonesia.

Cục diện bảng A đang đặt thầy trò HLV Kim Sang-sik vào tình thế khó khăn khi đội tuyển Việt Nam đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3, sau trận hòa với Singapore trên sân Mỹ Đình. Dẫn đầu bảng là Singapore với 7 điểm, Indonesia 6 điểm - đứng thứ 2 và Việt Nam tạm xếp vị trí thứ 3 với 4 điểm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Indonesia với mục tiêu giành chiến thắng, hoặc chí ít cũng phải có được 1 điểm. Nếu đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ cầm chắc vé đi tiếp do chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận cuối, trong khi Indonesia và Singapore sẽ đối đầu nhau. Ngược lại, cửa đi tiếp của Việt Nam có thể hẹp đi nếu không thắng Indonesia, còn nếu thất bại có thể đẩy nhà ĐKVĐ vào nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Việt Nam và Indonesia đã có 4 lần chạm trán nhau trên đất Indonesia ở các giải đấu khu vực và đội chủ nhà vẫn duy trì thành tích bất bại, khi thắng 1 trận và hòa 3 trận. Đáng chú ý, thất bại 1 - 2 tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2016 trên sân Pakansari từng khiến Việt Nam phải dừng bước.

Indonesia không phải đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi đội bóng xứ vạn đảo nắm lợi thế sân nhà. Việc đang đứng trên đội tuyển Việt Nam nhờ có hiệu số thắng bại tốt hơn cũng giúp Indonesia chủ động hơn trong việc lên phương án chiến thuật ở lần đối đầu quan trọng này.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ có tầm vóc to cao, giàu tốc độ và kỹ thuật. Tuyến giữa được đánh giá là khu vực mạnh nhất của Indonesia, nổi bật là tiền vệ ngôi sao gốc Hà Lan Thom Haye. Tiền vệ này chính là "nhạc trưởng" trong hệ thống chiến thuật của Indonesia. Anh rất giỏi tranh chấp bóng, đồng thời cũng đóng vai kiến tạo cho tuyến trên. Thom Haye chính là người chơi rất hay trong trận Indonesia thắng đội tuyển Việt Nam 3 - 0 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 hồi tháng 3/2024.

Hỗ trợ cho Thom Haye là bộ đôi Marc Klok - Ivar Jenner, giỏi thu hồi bóng và đánh chặn tốt. Đây sẽ là thử thách không nhỏ với hàng tiền vệ với Nguyễn Hoàng Đức, Quang Hải và Đỗ Hoàng Hên của Việt Nam trong màn đối đầu tại Pakansari.

Hàng công Indonesia đang sở hữu "vũ khí" nguy hiểm là trung phong Mitchell Lee Baker. Sau 2 trận, Baker đã có 4 bàn thắng (gồm một hat-trick vào lưới Campuchia). Sở hữu chiều cao rất tốt (1m96), Baker là mối đe doạ với bất kỳ hàng phòng ngự nào trong các tình huống không chiến.

Trận hòa bất lực 0 - 0 trước Singapore trên sân Mỹ Đình cho thấy đội tuyển Việt Nam đang gặp những vấn đề, ngay cả hàng tấn công tưởng rất mạnh. Hiệu quả trong phối hợp giữa các tiền đạo cùng các pha xử lý cuối cùng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Việc không thể ghi bàn dù tạo ra rất nhiều cơ hội cho thấy hàng công, những tưởng rất mạnh đó cũng "tịt ngòi" khi gặp phải đối thủ phòng ngự chắc chắn và kỷ luật. Ngay cả khi đối thủ có lúc phòng ngự chệch choạc, những chân sút của Việt Nam cũng không tận dụng thành công.

Đội bóng của HLV John Herdman là đối thủ được đánh giá còn mạnh hơn cả Singapore cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đặc biệt là tuyến giữa và hàng công. Đây thực sự là bài toán khó cho đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực giành chiến thắng ngay trên sân của đối thủ.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam trên sân vận động Pakansari sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3/8. Tuyển Việt Nam từng đánh bại Indonesia ngay trên sân khách ở vòng loại World Cup 2022, cho thấy khả năng tạo bất ngờ. Nếu vượt qua thử thách tại Pakansari, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ mở rộng cánh cửa để trở lại đường đua trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.