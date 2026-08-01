Thắng Malaysia, Thái Lan mở toang cánh cửa đi tiếp ở ASEAN Cup

Ở trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã giành chiến thắng 5-0 trước Lào. Trong khi đó, Malaysia có trọn vẹn 6 điểm sau hai chiến thắng trước Lào và Myanmar.

Trận quyết đấu của Thái Lan và Malaysia trên sân Rajamangala vào tối 1/8 có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới tấm vé đi tiếp ở bảng B.

Thái Lan ăn mừng chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: FAT).

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Tốc độ của trận đấu trong thời gian đầu trận khá chậm.

Hai đội chủ yếu chơi thăm dò và chờ đợi đối thủ mắc sai lầm. Cuối cùng, Malaysia là đội mắc sai lầm trước. Phút 35, một cầu thủ Malaysia bất ngờ phạm lỗi với Kakana Khamyok trong vòng cấm từ tình huống lộn xộn.

Trên chấm 11m, Yotsakorn Burapha đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho Thái Lan.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Tuy nhiên, một lần nữa, Thái Lan lại có bàn thắng từ tình huống bất ngờ. Phút 56, từ pha tấn công trực diện, Worachit Kanitsribampen thực hiện đường chuyền cho Teerasak Poeiphimai dễ dàng đưa bóng vào lưới Malaysia, nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan mở toang cánh cửa đi tiếp ở bảng B ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Trong những phút tiếp theo, Thái Lan chơi chậm, còn Malaysia chủ động tấn công. Tuy nhiên, "Bầy hổ" thi đấu khá bế tắc và không tạo ra đột biến. Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Với kết quả này, Thái Lan vượt lên dẫn đầu bảng B với cùng 6 điểm như Malaysia nhưng hơn hệ số đối đầu. "Voi chiến" cũng thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Thái Lan còn hai trận đấu gặp Myanmar (4/8) và Philippines (8/8). Trong khi đó, Malaysia chỉ còn 1 trận gặp Philippines vào ngày 8/8.