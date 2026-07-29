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Loạt ngôi sao vô địch SEA Games bất ngờ trở lại U23 Việt Nam

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Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2026, trong đó có sự góp mặt bất ngờ của nhiều cầu thủ từng vô địch SEA Games 33.

Theo định hướng ban đầu, đội U23 Việt Nam dự môn bóng đá nam ASIAD 2026 bằng đội hình U21 gồm nhiều cầu thủ trẻ nhằm hướng đến tương lai dài hơi. Dù vậy, danh sách cầu thủ mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố chiều nay (28/7) lại có không ít thành viên trên 21 tuổi từng góp mặt trong đội hình giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026.

Thực tế, khá nhiều trụ cột ở các giải gần đây như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh vắng mặt, nhưng là vì đang dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia. Nhóm cầu thủ quan trọng còn lại như Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Võ Anh Quân, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Viktor, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt đều có mặt.

Nguyễn Phi Hoàng được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Nguyễn Phi Hoàng được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Trong thời gian HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Championship 2026, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung này.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/7 đến hết ngày 6/8, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 2026.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Cao Văn Bình (SLNA), Trần Đức Duy (Thể Công Viettel), Hoa Xuân Tín (Công an TP.HCM).

Hậu vệ: Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thắng Long, Võ Anh Quân, Nguyễn Bảo Long (PVF), Lê Nguyên Hoàng (SLNA), Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng), Nguyễn Mạnh Hưng (Thể Công Viettel), Nguyễn Lương Tuấn Khải (Huế), Nguyễn Cảnh Tài (Hà Nội).

Tiền vệ: Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP.HCM), Nguyễn Xuân Bắc (PVF), Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ (SLNA), Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (Ninh Bình), Nguyễn Công Phương (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Khanh (Thể Công Viettel), Nguyễn Phi Hoàng (SHB.Đà Nẵng), Lê Viktor (Hà Tĩnh).

Tiên đạo: Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Nhàn (PVF), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel), Nguyễn Minh Tâm (HAGL).

VTC
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#U23 Việt Nam #SEA Games #ASIAD 2026 #đội tuyển #bóng đá nam #cầu thủ trẻ

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