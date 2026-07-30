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Báo Thái Lan: "Gặp Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup là cơ hội chuộc lỗi"

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Báo Thái Lan Thairath cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội tốt để đội tuyển trả món nợ thua Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2024.

FIFA ASEAN Cup 2026 gồm 11 đội tuyển Đông Nam Á, cùng 3 khách mời Ấn Độ, Hong Kong và Pakistan. Giải đấu chia làm hai hạng Nhất và Nhì, tranh tài trong dịp FIFA days tháng 9 và 10, từ ngày 24/9 đến 3/10.

Thái Lan nằm ở bảng B hạng Nhất, cùng Việt Nam, Pakistan và Philippines. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá cao nhất cho vị trí dẫn đầu.

"Trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng", báo Thái Lan Siam Sports giật tít.

Thairath thì đặt tiêu đề: "Thái Lan có cơ hội chuộc lỗi khi gặp lại Việt Nam".

Tiền đạo Thái Lan Suphanat Muaenta (10) thi đấu với Việt Nam trong trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 5/1/2025. Ảnh: Đức Đồng
Tiền đạo Thái Lan Suphanat Muaenta (10) thi đấu với Việt Nam trong trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 5/1/2025. Ảnh: Đức Đồng

Ở lần chạm trán gần nhất, Thái Lan thua Việt Nam 2-3 tại lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, trên sân nhà Rajamangala vào đầu năm 2025. Trước đó, họ được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Masatada Ishii đã thua 1-2 ở lượt đi, qua đó lần đầu tiên thua Việt Nam hai trận liền.

Thái Lan và Việt Nam được xem là kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á, đồng thời dẫn đầu khu vực với các thành tích quốc tế. Sau 31 lần đối đầu, Thái Lan thắng 18, hòa 8 và thua 5. Tuy nhiên, ở 10 trận gần nhất, hai đội có kết quả cân bằng, với ba thắng, ba thua và bốn hòa.

CNN Indonesia cho biết: "Việt Nam và Thái Lan là hai cường quốc hàng đầu khu vực, một lần nữa có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu. Philippines cũng có tiềm năng gây bất ngờ. Trong khi đó, Pakistan là tập thể yếu nhất".

Philippines vừa có khởi đầu không tốt tại bảng B ASEAN Cup 2026, khi thua Myanmar 1-4. Tuy nhiên, họ có thể đến FIFA ASEAN Cup với diện mạo khác, khi sẽ quy tụ được những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở châu Âu và Mỹ, do giải đấu thuộc FIFA days.

Trong khi đó, Pakistan đang đứng thứ 198 trên bảng FIFA, lần lượt kém Thái Lan và Việt Nam 104 và 99 bậc. Đây là quốc gia thuộc khu vực Nam Á, có dân số khoảng 260 triệu người, với môn thể thao được yêu thích nhất là cricket. Vì vậy, việc được tranh tài tại FIFA ASEAN Cup được LĐBĐ Pakistan (PFF) xem như một món quà.

"Đây là khoảnh khắc lịch sử với bóng đá Pakistan, với lần đầu tiên tham dự một giải đấu do FIFA tổ chức", Chủ tịch PFF Syed Mohsen Gilani nói. "Việc tham gia giải đấu phù hợp với tầm nhìn của liên đoàn về việc đưa các cầu thủ bóng đá Pakistan đến các giải đấu cao hơn và thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao".

Hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Indonesia. Chủ nhà nằm ở bảng A cùng Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Hạng Nhì tổ chức tại Hong Kong. Chủ nhà chung bảng A với Myanmar, Brunei. Bảng B có Campuchia, Lào, Timor Leste.

FIFA chưa công bố thể thức và lịch thi đấu cụ thể. Dự kiến, các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Ở cả hai hạng, đội nhất mỗi bảng sẽ vào chung kết, còn hai đội nhì tranh giải ba. Các trận phân định vị trí 5-6 và 7-8 chưa được tính đến. Vì vậy, các đội dự giải sẽ thi đấu tối thiểu hai trận và tối đa bốn trận, phù hợp với khoảng thời gian tập trung khoảng 15 ngày.

Bảng đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Xuân Bình
Bảng đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Xuân Bình
vnexpress.net
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