Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha

Bàn thắng: Tây Ban Nha: Oyarzabal (22', pen), Porro (58')

Bước vào trận bán kết đầu tiên tại World Cup 2026, HLV Luis de la Fuente vẫn giữ nguyên 11 cầu thủ đã ra sân trong trận gặp Bỉ ở tứ kết. Còn với Pháp, HLV Didier Deschamps có hai sự thay đổi ở đội hình xuất phát, trong đó có sự trở lại của Aurelien Tchouameni thay Manu Kone bị đau nhẹ. Mục đích của vị thuyền trưởng dẫn dắt nhiều trận nhất trong lịch sử World Cup rất rõ ràng, muốn tạo ra một cuộc chiến cân sức ở khu vực trung tuyến, nơi mà Tây Ban Nha rất mạnh.

Những phút đầu trận đấu diễn ra đúng như dự đoán ban đầu: Tây Ban Nha kiểm soát bóng phần lớn thời gian và Pháp chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi những đường phản công nhanh. Khu trung tuyến trở nên rất chật chội, nhưng ưu thế luôn thuộc về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành hai đội.

Bước ngoặt của trận đấu đến trước thời điểm nghỉ tiếp nước hiệp 1, khi hậu vệ Lucas Digne mắc lỗi sơ đẳng khi thiếu tập trung trong tình huống phá bóng với cú sút trúng người Lamine Yamal trong vòng cấm khiến Pháp phải chịu quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt đền, tiền đạo Mikel Oyarzabal không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Mike Maignan mở tỷ số trận đấu ở phút 22.

Khó khăn càng thêm chất chồng khó khăn dành cho Pháp, khu trung vệ William Saliba tái phát chấn thương phải rời sân ở phút 30. Không chỉ hàng thủ trở nên mong manh hơn, mặt trận tấn công của Les Blues cũng có 45 phút thi đấu bế tắc, không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng khung thành thủ môn Unai Simon.

Bước sang hiệp 2, HLV Deschamps có những điều chỉnh nhân sự với sự có mặt của Manu Kone và Desire Doue. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha vốn là bậc thầy kiểm soát bóng, Pháp không thể tạo ra được thế trận lấn lướt đối thủ, thậm chí bế tắc trong việc triển khai tấn công. Và khi mà hàng công vẫn chơi như "gà mắc tóc", hàng thủ lại bộc lộ sai lầm.

Phút 58, một pha phối hợp một - hai nhuần nhuyễn đến mức khó tin đã xé toạc hàng phòng ngự Pháp. Hậu vệ phải Pedro Porro tăng tốc, tận dụng khoảng trống lớn được tạo ra sau tình huống làm tường của Dani Olmo rồi dứt điểm cực kỳ lạnh lùng đánh bại Maignan trong thế đối mặt.

Dẫn trước 2 bàn, Tây Ban Nha thi đấu thảnh thơi hơn rất nhiều và vẫn chọn cách chơi chắc chắn nhằm triệt tiêu cảm xúc cũng như quyết tâm của Pháp. Đội bóng của HLV Deschamps dù rất nỗ lực tổ chức tấn công nhưng không thể xuyên thủng khối đội hình rất gắn kết của Tây Ban Nha và các pha bóng nguy hiểm mà Les Blues tạo ra chỉ là các pha dứt điểm trong vô vọng, không thắng được sự chắc chắn của thủ thành Unai Simon.

Chung cuộc, Pháp nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Tây Ban Nha và lỡ cơ hội lần thứ ba liên tiếp giành vé vào chung kết World Cup. Với Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 La Roja giành vé vào chơi trận cuối cùng.

Đội hình thi đấu"

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba (Lacroix 30'), Digne (Theo Hernandez 72'); Tchouameni, Rabiot (Kone 46'); Dembele, Olise (Cherki 72'), Barcola (Doue 57'; Mbappe.

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro (Llorente 83'), Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz (Pedri 78'); Yamal, Olmo (Merino 78'), Baena (Nico Williams 83'); Oyarzabal (Ferran Torres 74').