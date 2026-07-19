Mbappe phá kỷ lục ghi bàn của Messi ở World Cup

Dù Pháp không thể giành HC đồng sau khi thua Anh 4-6 tại Miami ngày 18/7, Mbappe vẫn tạo nên cột mốc lịch sử. Tiền đạo 27 tuổi ghi hai bàn ở các phút 48 và 66, nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22, vượt kỷ lục 21 bàn của Messi.

Kylian Mbappe của Pháp phản ứng sau pha dứt điểm trong trận tranh giải ba World Cup giữa Pháp và Anh trên sân Hard Rock, thành phố Miami Gardens, bang Florida, ngày 18/7/2026. Ảnh: AP

Bàn thắng đầu tiên là cú đệm lòng chân trái về góc xa trong thế đối mặt, giúp Mbappe cân bằng thành tích của siêu sao Argentina. Đến phút 66, sau pha bật tường với Michael Olise, đội trưởng Pháp sút chân trái hạ thủ môn Dean Henderson, độc chiếm vị trí số một trong danh sách ghi bàn mọi thời World Cup.

Mbappe chỉ cần 22 trận để ghi 22 bàn, đạt hiệu suất trung bình một bàn mỗi trận. Thành tích này đến ở ba kỳ World Cup liên tiếp, gồm Nga 2018, Qatar 2022 và Mỹ - Canada - Mexico 2026.

Cú đúp trước Anh cũng giúp Mbappe khép lại World Cup 2026 với 10 bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Gerd Muller năm 1970 chạm mốc hai chữ số trong một kỳ World Cup.

Trước trận tranh giải ba, Mbappe đã ghi tám bàn. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 giúp anh trở thành cầu thủ thứ năm trong lịch sử ghi ít nhất chín bàn ở một kỳ World Cup, sau Just Fontaine (13 bàn năm 1958), Sandor Kocsis (11 năm 1954), Gerd Muller (10 năm 1970) và Eusebio (9 năm 1966). Bàn thắng thứ hai giúp tiền đạo Pháp vượt luôn cột mốc đó để trở thành một trong bốn cầu thủ ghi 10 bàn trong một kỳ World Cup.

Mbappe cũng tiến rất gần một kỷ lục khác. Với cú đúp trước Anh và một đường kiến tạo cho Bradley Barcola, anh khép lại giải với 10 bàn và bốn kiến tạo, trực tiếp tham gia 14 bàn thắng. Đây là thành tích cao thứ hai trong lịch sử một kỳ World Cup, chỉ kém kỷ lục 15 lần góp dấu giày vào bàn thắng của Just Fontaine tại World Cup 1958.

Một phần không nhỏ trong thành tích của Mbappe đến từ sự ăn ý với Olise. Tiền vệ cánh của Pháp kiến tạo cả hai bàn cho đội trưởng trước Anh, nâng tổng số đường chuyền thành bàn tại World Cup 2026 lên bảy. Đây là cột mốc mới của một cầu thủ ở World Cup từ năm 1966, vượt sáu kiến tạo của Pele năm 1970. Còn nếu tính mọi thời, Olise vẫn đứng thứ ba, sau Raymond Kopa (8 năm 1958) và Fritz Walter (8 năm 1954).

Trong bảy pha kiến tạo của Olise tại giải, có năm lần người dứt điểm là Mbappe - nhiều nhất giữa một cặp cầu thủ trong một kỳ World Cup kể từ khi Opta bắt đầu thống kê.

Kylian Mbappe (phải) ghi bàn thứ ba cho Pháp trong pha chịu sự truy cản của trung vệ Ezri Konsa (2) ở trận tranh giải ba World Cup gặp Anh trên sân Hard Rock, thành phố Miami Gardens, bang Florida, ngày 18/7/2026. Ảnh: AP

Những thống kê cá nhân ấn tượng của Mbappe càng trở nên đáng tiếc khi Pháp vẫn không thể cứu vãn trận đấu. Đoàn quân Didier Deschamps bị dẫn 0-4 ngay trong hiệp một, trước khi vùng lên mạnh mẽ sau giải lao. Mbappe mở đầu cuộc ngược dòng bằng bàn rút ngắn xuống 1-4, sau đó kiến tạo cho Barcola ghi bàn rồi tự lập cú đúp để đưa tỷ số còn 3-4.

Tuy nhiên sau đó, Bukayo Saka lập hat-trick với cú sút phạt đền, nâng tỷ số lên 5-3. Ousmane Dembele gỡ lại một bàn, trước khi Jude Bellingham ấn định thắng lợi 6-4 cho Anh. Đây là trận đầu có 10 bàn thắng trở lên tại World Cup kể từ màn hủy diệt 10-1 của Hungary trước El Salvador năm 1982.

"Tam Sư" đứng thứ ba chung cuộc, còn Pháp thứ tư ở trận cuối cùng dưới trướng Deschamps.