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Việt Nam - Singapore: Kiểm chứng sức mạnh nhà vô địch ASEAN Cup

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Sau khởi đầu tưng bừng trước Timor Leste, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện thử thách đáng kể đầu tiên, khi gặp Singapore ở lượt ba vòng bảng ASEAN Cup 2026 vào 20h ngày 31/7.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thi đấu trong trận Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 ở bảng A, ASEAN Cup 2026, tại sân Chonburi, Thái Lan tối 24/7. Ảnh: Đức Đồng
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thi đấu trong trận Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 ở bảng A, ASEAN Cup 2026, tại sân Chonburi, Thái Lan tối 24/7. Ảnh: Đức Đồng

Ở trận ra quân hôm 24/7, Việt Nam đại thắng 7-0 trước Timor Leste. Trong đó, có 5 bàn được ghi trong hiệp một. Tuy nhiên, không có quá nhiều vấn đề chuyên môn đáng được đề cập ở trận đấu đó, do đối thủ quá yếu. Timor Lester đang đứng thứ 201 FIFA, so với 99 của Việt Nam. Dấu ấn, nếu có, là việc đội đương kim vô địch trình làng một hàng công đầy sức nặng. Trong đó ngôi sao đang lên Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, còn bộ đôi nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên đóng góp tổng cộng ba bàn.

Hôm nay, Việt Nam thậm chí còn có thể gia tăng thêm hỏa lực bằng Nguyễn Tài Lộc, sau khi bình phục chấn thương. Đây là cầu thủ nhập tịch gốc Brazil thứ ba của Việt Nam ở ASEAN Cup năm nay, sở hữu "kèo trái" chất lượng với lối chơi đầy đột biến. Tuy nhiên, do bộ ba Son - Hên - Bắc đang vận hành hiệu quả, nhiều khả năng Lộc chỉ được sử dụng trong tình thế bế tắc, hoặc HLV Kim Sang-sik cần thử nghiệm thêm các phương án cho hàng công.

Sau hai năm "bôn ba" các sân bóng địa phương, hôm nay đội tuyển sẽ trở lại thảm cỏ Mỹ Đình vừa được trùng tu. Đây vốn là "thánh địa" mà Việt Nam đã hai lần nâng chức vô địch AFF Cup (tiền thân ASEAN Cup) vào các năm 2008 và 2018. Đối với HLV Kim, đây cũng là trận cầm quân đầu tiên ở Mỹ Đình. Và người hâm mộ đang kỳ vọng được chứng kiến ông cùng các học trò cán mốc 20 trận bất bại liên tiếp trên mặt sân này.

Nhưng, đích đến mà chiến lược gia người Hàn Quốc hướng tới còn xa hơn thế. Ở họp báo trước trận hôm qua, ông xác định trận đấu với Singapore là "chung kết" và muốn cho đối phương thấy sức mạnh của nhà vô địch. Nếu giành ba điểm trận này, Việt Nam có quyền tự tin hướng đến chuyến làm khách của đối thủ khó chịu nhất bảng A là Indonesia, diễn ra ngày 3/8.

Hoàng Đức và đồng đội trong trận thắng Singapore 3-1 ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2024, ngày 29/12 tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Lâm Thỏa
Hoàng Đức và đồng đội trong trận thắng Singapore 3-1 ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2024, ngày 29/12 tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Lâm Thỏa

Lịch sử đối đầu ghi nhận ưu thế nghiêng về Việt Nam, khi thắng 9, hòa 9 và thua 4. Trận thua gần nhất từ chung kết Tiger Cup, tiền thân ASEAN Cup, vào năm 1998, với pha làm bàn bằng lưng nổi tiếng của trung vệ Sasikumar.

Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 3 và hòa 2. Gần nhất tại bán kết ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tiến Linh giúp Việt Nam thắng 2-0 trên sân khách. Trở về sân nhà, cặp tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng khi ghi ba bàn, trong đó có cú đúp của tiền đạo gốc Brazil.

Năm nay, Singapore đã khởi đầu tích cực khi thắng Campuchia và Timor Leste để dẫn đầu bảng A. Lịch thi đấu của họ thuận lợi, khi gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh. Tuy nhiên, hai chiến thắng kể trên cũng chưa đủ để khẳng định sức mạnh của Singapore. Họ thậm chí còn lộ những điểm yếu ở khả năng tận dụng cơ hộ, và sai số nơi hàng thủ.

Trận này, đội khách sẽ dựa nhiều vào các tiền vệ nhập tịch Song Ui-yong, Kyoga Nakamura, bên cạnh tiền đạo Shawal Anuar, Ilhan Fandi và thủ môn Izwan Mahbud. Nếu giành chiến thắng trước Việt Nam, Singapore gần như chắc suất đi tiếp. Và điều đó đang được xem là động lực cho Fandi cùng các đồng đội.

"Một chiến thắng trước Việt Nam sẽ tạo động lực lớn cho trận quyết định gặp Indonesia", Fandi - người đang có phong độ tốt khi ghi bàn trong hai trận liên tiếp đã qua - nói. "Chúng tôi biết rằng đối thủ khó nhằn, nhưng sẵn sàng đối mặt thử thách. Bạn chỉ cần làm hết sức, Chúa sẽ lo phần còn lại".

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Singapore: Izwan Mahbud, Fandi Irfan, Harun, Tan Han Wei, Ui Yong Song, Stewart, Nakamura, Shahiran, Abdullah, Kweh Glen, Fandi Ilhan.

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Tags:

#Việt Nam #Singapore #ASEAN Cup #hàng công #Việt Nam vs Singapore

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