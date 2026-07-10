Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Khởi tranh Giải bóng đá nam thiếu niên phường Nam Hồng Lĩnh

Nam Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giải bóng đá nam thiếu niên lần thứ II, năm 2026 do phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức có 10 đội bóng tham gia.

Chiều 10/7, phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức khai mạc Giải bóng đá nam thiếu niên lần thứ 2, năm 2026.

bqbht_br_dt-dsc-333701.jpg
Tham gia giải có 10 đội bóng đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Ảnh: Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải.
bqbht_br_dt-dsc3376.jpg
Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng, Ban Tổ chức lựa chọn 4 đội có thành tích cao nhất vào vòng bán kết. Từ kết quả bán kết, 2 đội giành chiến thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Ảnh: Trận đấu giữa đội Tổ dân phố 2 Nam Hồng (áo xanh) và đội Tổ dân phố 8 Thuận Lộc.
dt-dsc3429.jpg
Giải đấu nhằm tạo cho các em học sinh có sân chơi bổ ích, lành mạnh, rèn luyện sức khỏe trong dịp hè. Đồng thời, qua đó tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh sắp tới.
bqbht_br_dt-dsc3397.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào loạt trận vòng bảng với tinh thần đoàn kết, thân thiện.
bqbht_br_dt-dsc3435.jpg
Giải bóng đá nam thiếu niên năm nay diễn ra trong 4 ngày. Dự kiến, giải sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 15/7.

Tin liên quan

Tags:

#Giải bóng đá thiếu niên #Khai mạc giải bóng đá thiếu niên Nam Hồng Lĩnh #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!