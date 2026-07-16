Argentina ngược dòng ngoạn mục, hẹn gặp Tây Ban Nha ở chung kết

Rạng sáng 16/7, Argentina chạm trán Anh trong khuôn khổ bán kết World Cup 2026.

Hiệp 1 là hiệp đấu của sự căng thẳng với nhiều pha va chạm giữa hai bên. Trọng tài trở thành nhân vật chính của hiệp đấu khi liên tục phải giải quyết các tình huống "người đấu người". 45 phút đầu tiên có tới 19 pha phạm lỗi, trong đó 12 thuộc về Argentina, 7 thuộc về Anh.

Phải đến hiệp 2, trận đấu mới trở nên hấp dẫn. Phút 55, tuyển Anh có màn phối hợp đẹp mắt và Anthony Gordon là người mở tỉ số. 1-0 nghiêng về người Anh. Có bàn thắng, "Tam sư" chủ động lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt.

Họ gần như từ bỏ ý định chơi bóng dù chỉ bỏ túi một bàn mong manh trước một Argentina lão luyện.

Gordon mở tỉ số trận đấu.

Bởi vậy, Argentina không mất nhiều thời gian để trừng phạt đại diện châu Âu. Lionel Messi bắt đầu điều khiển thế trận bằng những đường chuyền mở ra khoảng trống. Rodrigo De Paul cùng Enzo Fernandez hoàn toàn áp đảo khu trung tuyến. Mac Allister liên tục lao lên như con thoi, đặt khung thành tuyển Anh vào các tình thế báo động.

Người Anh quá may mắn khi cột dọc hai lần đứng về phía mình sau cú đánh đầu và cú sút của Mac Allister. Nhưng thần may mắn không thể đứng về "Tam sư" mãi khi họ vẫn nhường thế trận cho Messi và đồng đội.

Enzo đã thể hiện được đẳng cấp của mình.

Phút 85, sau đường chuyền của Messi, Enzo Fernandez đã thoải mái nắn chỉnh, ngắm nghía và tung cú sút hạ gục thủ thành Pickford. Tỉ số 1-1 và Argentina tiếp tục gia tăng sức ép nghẹt thở.

Bàn thắng của Gordon là không đủ để giúp Anh vượt qua Argentina.

Khi tuyển Anh vẫn không thay đổi cách chơi và để Messi quá rảnh chân, họ sẽ phải trả giá.

Đúng phút 90+2, Messi tung ra đường chuyền bằng chân phải, bóng bay ngang tầm bật nhảy của Lautaro Martinez. Dĩ nhiên, tiền đạo đẳng cấp thuộc biên chế Inter Milan sẽ không bao giờ bỏ lỡ tình huống ngon ăn đến vậy. Tỉ số 2-1, Argentina nhấn chìm "Tam sư" trong vô vọng.

Loại Anh, Messi và đồng đội hẹn Tây Ban Nha ở trận chung kết vào ngày 20/7.

Chỉ còn một trận đấu nữa, Argentina sẽ đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.