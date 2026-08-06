FIFA họp khẩn cấp

Khủng hoảng bủa vây FIFA.

Giữa làn sóng chỉ trích ngày càng tăng sau dự án huy động vốn từ các nhà đầu tư đổ vỡ, người đứng đầu bóng đá thế giới buộc phải triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại Rabat (Morocco).

Cuộc họp khẩn diễn ra tại Rabat, thành phố sẽ tổ chức Đại hội FIFA vào tháng 3/2027, thời điểm Infantino dự kiến tái tranh cử nhiệm kỳ cuối. Song, làn sóng rút lại sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên đang khiến kế hoạch này trở nên mong manh.

Những sức ép nhằm vào Infantino liên tục gia tăng sau khi kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup và các giải đấu FIFA cho nhóm nhà đầu tư tư nhân bị hủy bỏ. Không chỉ vấp phải phản ứng từ nhiều liên đoàn, một số cộng sự thân cận của ông cũng công khai giữ khoảng cách với vị chủ tịch này.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom kêu gọi các nhân viên giữ bình tĩnh và tiếp tục làm việc chuyên nghiệp giữa thời điểm đầy biến động. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết chính ông cũng không được thông báo trước về dự án gây tranh cãi này. Trong khi đó, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu Arsene Wenger cũng khẳng định ông không hề tham gia vào kế hoạch và chỉ biết thông tin qua truyền thông. Theo cựu HLV Arsenal, việc FIFA quyết định hủy dự án là điều "cần thiết và không có gì phải bàn cãi".

Chủ tịch Infantino khốn đốn.

Khủng hoảng tiếp tục leo thang khi Hoàng tử Ali bin Al Hussein, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, cáo buộc FIFA gây sức ép buộc các liên đoàn thành viên phải ủng hộ Infantino trong cuộc bầu cử năm tới. Ông cho rằng hành động này "không khác gì tống tiền", đồng thời tuyên bố Jordan sẽ không ủng hộ Infantino như những lần trước.

Ở một diễn biến khác, The Athletic tiết lộ nhiều thành phố của Mỹ đăng cai World Cup 2026 vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu USD mà các quan chức FIFA từng hứa dành cho mỗi địa phương theo chương trình phát triển di sản.

Bên cạnh đó, Hy Lạp, Xứ Wales, Serbia và Thụy Điển lần lượt tuyên bố rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino. Theo The Guardian, nhiều liên đoàn thuộc khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe cũng cân nhắc đưa ra quyết định tương tự.

Dù áp lực ngày càng lớn, Infantino chưa có dấu hiệu từ chức. Trái lại, ông tiếp tục đăng tải các hình ảnh về World Cup 2026 cùng những lá thư ủng hộ từ một số liên đoàn thành viên trên mạng xã hội, trong lúc tương lai tại FIFA trở nên khó lường.