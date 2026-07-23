Chelsea thực sự có bao nhiêu cầu thủ?

Từ khi được tiếp quản bởi giới chủ BlueCo vào tháng 5/2022, mỗi kỳ chuyển nhượng không khác gì một lần thanh lọc đội hình của Chelsea, với hàng loạt gương mặt đến và đi. Ngay trong mùa giải 2022-2023, tính trong hai phiên chợ hè và đông, đội chủ sân Stamford Bridge đã đón 24 tân binh và cũng tiễn ngần ấy cầu thủ - dưới các hình thức mua/bán đứt, mượn/cho mượn, hết hạn hợp đồng cũng như đôn lên từ đội U21.

Đồng sở hữu kiêm Chủ tịch Todd Boehly của Chelsea trên khán đài sân Stamford Bridge, London, Anh trước trận Chelsea – Leicester City ngày 9/3/2025. Ảnh: Reuters

Sang mùa 2023-2024, cán cân lần lượt là 22 cầu thủ đến và 30 cầu thủ rời đi. Mùa 2024-2025, là 22 và 31. Trong khi mùa trước là 19 và 28. Trong suốt giai đoạn đã qua, Chelsea đón chào không ít bản hợp đồng đắt giá như Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Cole Palmer, Christopher Nkunku, Pedro Neto, Marc Cucurella, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling, Romeo Lavia, Joao Felix hay Jamie Gittens... Và đồng thời cũng chia tay nhân sự hàng loạt.

Đội hình quá khổ, số lượng cầu thủ cho mượn tràn lan, những bản hợp đồng mua hớ cùng các cam kết thời hạn dài đằng đẵng... "The Blues" đã luôn bị dán mác như vậy những năm qua. Khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá Anh vừa đi được một nửa chặng đường, đại diện thành London đã chào đón ba tân binh là Morgan Rogers (từ Aston Villa), Marco Palestra (Atalanta) và Geovany Quenda (Sporting Lisbon).

Đồng thời, ba cầu thủ khác đã chốt ký từ trước năm 2026 cũng gia nhập CLB ngay hè này, là Denner (Corinthians), Dastan Satpaev (Kairat Almaty) và Emmanuel Emegha (Strasbourg). Giới chủ BlueCo nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục mua sắm từ nay cho đến khi thị trường đóng cửa vào ngày 1/9.

Cole Palmer trong buổi tập của Chelsea ở trung tâm huấn luyện Cobham, Surrey, Anh ngày 21/7/2026. Ảnh: Chelsea

Với tổng cộng 38 cầu thủ hiện còn hợp đồng, đội bóng xếp thứ 10 Ngoại hạng Anh mùa trước đang dẫn đầu giải về quân số. Dù Tottenham bám sát ngay sau với 37 nhân sự, mặt bằng chung của giải chỉ rơi vào khoảng 29,4 cầu thủ (tính đến ngày 22/7).

Xét trong phạm vi 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có đúng ba đội bóng đông quân hơn Chelsea, là Napoli, Sassuolo và Venezia (41 cầu thủ). Đội bóng thành London thực ra đã thanh lý bớt nhân sự trong hai năm qua. Ở mùa 2024-2025, danh sách trả lương của đội bóng này từng chạm mốc kỷ lục 58 cầu thủ.

Ngay vị trí thủ môn, lực lượng của Chelsea đã cho thấy quy mô vượt trội các đối thủ. Thủ thành số một Robert Sanchez đang phải cạnh tranh với Filip Jorgensen, Mike Penders (mới trở lại sau thời gian cho mượn tại Strasbourg), Gabriel Slonina và Teddy Sharman-Lowe. Vốn là phương án dự phòng cho Sanchez mùa trước, Jorgensen giờ đây phải đối mặt với thử thách lớn từ Penders – người vừa trải qua quãng thời gian rèn giũa tại xứ lục lăng trong màu áo CLB vệ tinh thuộc hệ sinh thái BlueCo.

Ở hàng phòng ngự, mỗi vị trí của Chelsea đều có tối thiểu ba sự lựa chọn dành cho tân thuyền trưởng Xabi Alonso. Nơi cánh phải, Reece James, Malo Gusto và Josh Acheampong vừa đón thêm "đối thủ" là Marco Palestra – bản hợp đồng 65 triệu USD được mang về từ Atalanta ngay trong hè này.

Tân binh Marco Palestra trong buổi ghi hình phỏng vấn với truyền thông nội bộ Chelsea ngày 2/7/2026. Ảnh: Chelsea

Trung tâm hàng thủ, Aaron Anselmino cùng Axel Disasi đã đáo hạn hợp đồng cho mượn để trở về, nhưng họ đứng trước nguy cơ sẽ phải "ra rìa" trước những cái tên như Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo và Benoit Badiashile. Trong khi ở vị trí hậu vệ trái, Jorrel Hato đang là ưu tiên số một, xếp trên Caleb Wiley và Denner sau khi Cucurella đầu quân cho Real Madrid.

Hàng tiền vệ lại là khu vực khiêm tốn nhất về mặt quân số của Chelsea. Họ đang có cặp tiền vệ trung tâm chất lượng là Caicedo và Fernandez. Song HLV Alonso lại không có trong tay quá nhiều phương án xoay tua nếu cần. Lavia và Dario Essugo rất ít khi được trao cơ hội ở mùa trước, còn Andrey Santos đã chuyển sang khoác áo Man Utd với giá 64,3 triệu USD.

Fernandez với phong cách chơi của mình hoàn toàn có thể dâng cao đá như một hộ công, nhưng vai trò nhạc trưởng đó thường thuộc về Palmer. Không được triệu tập tham dự World Cup 2026, cựu tài năng Man City giờ phải cạnh tranh với cả người đồng đội ở đội tuyển Anh là Rogers. CLB thành London đã phải chi tới gần 158 triệu USD cho cựu tiền vệ công của Aston Villa, biến anh trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử và là bản hợp đồng đắt giá thứ 4 trong lịch sử bóng đá nói chung.

Tân binh Morgan Rogers của Chelsea bước đi trên thảm cỏ sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 22/7/2026. Ảnh: Chelsea

Trên hàng công, HLV Alonso sẽ phải giải quyết bài toán chồng chéo nhân sự giữa các ngôi sao, hòng tìm ra lời đáp án duy trì tính cân bằng trong xây dựng đội hình. Ở vị trí tiền đạo cánh phải, Estevao và Neto vừa có thêm bạn đồng hành mới là thần đồng 19 tuổi Bồ Đào Nha Quenda, người vừa cập bến từ Sporting với giá 57 triệu USD. Cánh đối diện có phần bớt chật chội hơn khi Alejandro Garnacho và Gittens trực tiếp cạnh tranh suất đá chính, còn Mudryk vẫn đang chịu án treo giò vì chất cấm.

Sau cùng, cơn đau đầu lớn nhất với cựu thuyền trưởng Real sẽ là ở vị trí trung phong. Trong bối cảnh hợp đồng cho mượn của Nicolas Jackson tại Bayern Munich cùng David Datro Fofana tại Strasbourg đã hết hạn, những Pedro, Liam Delap, Emegha và Marc Guiu có lẽ sẽ phải bước vào cuộc chiến "một mất một còn" để tranh chiếc áo số 9. Khả năng sẽ có những gương mặt phải chia tay Stamford Bridge từ đây đến hết kỳ chuyển nhượng.

Tất cả ngổn ngang đó được đặt vào một thực tế, rằng Chelsea sẽ hoàn toàn vắng bóng ở các đấu trường tranh cúp châu Âu mùa 2026-2027. Và họ sẽ chỉ được phép đăng ký tối đa 25 cầu thủ ở Ngoại hạng Anh.

Theo L’Équipe