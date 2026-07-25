Thành Sen, Hải Ninh vô địch Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh

Maldini thuyết phục Guardiola dẫn dắt tuyển Italy 21/07/2026 10:39 Hai quan chức của LĐBĐ Italy (FIGC), Paolo Maldini và Leonardo, trực tiếp gặp mặt, thuyết phục HLV Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển này.

World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao? 20/07/2026 08:00 World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.

10 trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử World Cup 19/07/2026 14:52 Trận chung kết World Cup 2022 được báo Anh BBC xếp thứ hai. Liệu năm nay, cuộc đại chiến giữa Argentina và Tây Ban Nha có thể chen vào danh sách này?

Mbappe phá kỷ lục ghi bàn của Messi ở World Cup 19/07/2026 07:55 Với cú đúp trong trận Pháp thua Anh 4-6 ở trận tranh giải ba, Kylian Mbappe vượt Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Tuyển Anh đánh bại Pháp trong trận cầu 10 bàn thắng 19/07/2026 06:27 Ở trận đấu giữa Pháp vs Anh tại World Cup 2026, phong độ ấn tượng của Saka đã giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng 6-4, qua đó giành hạng ba chung cuộc.

Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam hạ Myanmar 18/07/2026 21:54 Tối 18/7, tuyển Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên.

FIFA chịu áp lực về việc tổ chức trận tranh hạng ba World Cup 17/07/2026 05:58 Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ khép lại, nhưng trước khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết, FIFA đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi xoay quanh trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp.

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục 16/07/2026 09:07 Messi không ghi bàn trong trận đấu gặp Anh ở bán kết World Cup 2026, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của Argentina trong trận cầu sinh tử này.

Argentina ngược dòng ngoạn mục, hẹn gặp Tây Ban Nha ở chung kết 16/07/2026 04:35 Argentina bị tuyển Anh dẫn trước nhưng họ đã chơi mãn nhãn ở phần còn lại của hiệp 2 và giành chiến thắng 2-1.

Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha 15/07/2026 05:00 Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.

10 đội bóng tranh tài Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh 14/07/2026 18:52 Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026 nhằm tạo sân chơi bổ ích, đồng thời tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh sắp tới.

26 tuyển thủ Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 14/07/2026 15:04 Sau khi trung vệ Lê Ngọc Bảo gặp chấn thương, đội tuyển Việt Nam còn đúng 26 cầu thủ, mức đăng ký tối đa tại ASEAN Cup 2026.

Pháp - Tây Ban Nha: Duyên nợ trăm năm của bóng đá châu Âu 14/07/2026 08:29 Trước cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha là đối thủ mà Pháp chạm trán nhiều thứ năm trong lịch sử, với nhiều kỷ niệm, huy hoàng lẫn đắng cay.

Cựu cầu thủ Everton gia nhập đội bóng V-League 13/07/2026 13:01 CLB CAHN gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V-League khi công bố tân binh David Henen.

Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội 13/07/2026 04:53 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận, FIFA đang cân nhắc ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội.

Argentina có thêm lợi thế trước tứ kết World Cup 2026 11/07/2026 16:07 Tuyển Argentina tiếp tục được hưởng lợi thế, khi ngôi sao sáng nhất của Thụy Sĩ là Johan Manzambi không thể ra sân vì chấn thương.

Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết 11/07/2026 04:31 Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.

Khởi tranh Giải Bóng đá nam thiếu niên phường Nam Hồng Lĩnh 10/07/2026 17:28 Giải Bóng đá nam thiếu niên lần thứ II, năm 2026 do phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức có 10 đội bóng tham gia.

Kịch bản cuối trận World Cup 2026 khiến khán giả không thể rời mắt 09/07/2026 17:12 World Cup 2026 đang chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt khi một nửa số trận đấu tính đến hết vòng 1/8 đều xuất hiện bàn thắng từ phút 80 trở đi.

FBI bất ngờ điều tra bóng đá Argentina giữa tranh cãi trọng tài 09/07/2026 10:46 Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đang điều tra các lãnh đạo bóng đá Argentina về cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD từ các nhà tài trợ thông qua các ngân hàng ở Mỹ.

Xếp hạng sức mạnh 8 đội vào tứ kết World Cup 2026 09/07/2026 05:53 Tribuna đánh giá Na Uy cao hơn Anh, còn Pháp được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026.

Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026 08/07/2026 08:31 World Cup 2026 đã xác định 8 đội vào tứ kết, trong đó có 6 đại diện châu Âu, 1 Nam Mỹ và 1 châu Phi. Vòng đấu sẽ bắt đầu từ ngày 10/7 theo giờ Hà Nội.

Thụy Sĩ thắng Colombia, vào tứ kết World Cup sau 72 năm 08/07/2026 06:03 Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3 trên loạt sút luân lưu ở trận cuối vòng 1/8, để lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954, sẽ gặp Argentina.

Argentina vào tứ kết World Cup sau màn ngược dòng điên rồ 08/07/2026 01:23 Đêm 7/7, Argentina bị Ai Cập dẫn 2-0 đến phút 78 nhưng đã ghi liền 3 bàn trong những phút cuối để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Tương quan trước trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 06/07/2026 22:14 Cristiano Ronaldo và đồng đội gặp thử thách khó nhất từ đầu World Cup 2026, khi chạm trán Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên ở World Cup 2026 06/07/2026 14:52 Pháp sẽ gặp Morocco, còn Anh chạm trán hiện tượng Na Uy ở hai trận đầu tứ kết World Cup 2026, sau khi vòng 1/8 trôi qua một nửa.

Tuyển Anh hạ Mexico để vào tứ kết World Cup 06/07/2026 10:25 Sáng 6/7, tuyển Anh chơi thiếu người nhưng vẫn đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 để giành vé vào gặp Na Uy ở tứ kết.

Haaland rực sáng, Na Uy loại Brazil ở World Cup 2026 06/07/2026 05:31 Rạng sáng 6/7, Erling Haaland ghi 2 bàn ở phút 79 và 90, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội.

Mbappe ghi bàn đưa Pháp vào tứ kết World Cup 05/07/2026 06:23 Rạng sáng 5/7, Pháp đánh bại Paraguay 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup.