Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Thành Sen, Hải Ninh vô địch Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh 2026 đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về các đội bóng phường Thành Sen ở nội dung thiếu niên và phường Hải Ninh ở nội dung nhi đồng.

Chiều 25/7, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh diễn ra các trận chung kết và lễ bế mạc Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng 2026. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự và trao giải cho các đội.

bqbht_br_anh-4.jpg
Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20 – 25/7, có sự góp mặt của 39 đội bóng (22 đội bóng thiếu niên, 17 đội bóng nhi đồng) với gần 500 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài.
bqbht_br_anh-1.jpg
Ở nội dung nhi đồng, trải qua các trận đấu kịch tính, hấp dẫn, hai đội bóng xã Hương Sơn (áo đỏ) và phường Hải Ninh xuất sắc vào chơi trận chung kết.
bqbht_br_anh-2.jpg
Cả hai đội đã thi đấu đầy cố gắng và quyết tâm. Kết quả, phường Hải Ninh đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1 để lên ngôi vô địch.
bqbht_br_anh-3.jpg
Ở nội dung thiếu niên, đội bóng xã Đồng Lộc (áo xanh) đối đầu với phường Thành Sen ở trận chung kết.
bqbht_br_anh-4.jpg
Được đánh giá là trận cầu cân tài cân sức, hai bên đã thi đấu đầy nỗ lực và hoà nhau 3-3 ở những phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt đá luân lưu, phường Thành Sen đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 để lên ngôi vô địch.
bqbht_br_anh-lll.jpg
Ngay sau loạt trận chung kết, Ban Tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các đội bóng đạt giải. Ở lứa tuổi nhi đồng, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội bóng phường Hải Ninh; giải nhì cho đội xã Hương Sơn; đồng giải 3 là các đội bóng phường Sông Trí, phường Thành Sen.
bqbht_br_anh-k.jpg
Ở lứa tuổi thiếu niên, giải nhất thuộc về đội bóng phường Thành Sen; đội xã Đồng Lộc đạt giải nhì; các đội bóng xã Cẩm Xuyên, phường Hà Huy Tập đồng giải 3.
bqbht_br_anh-p.jpg
Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các cầu thủ xuất sắc ở nội dung thiếu niên...
bqbht_br_anh-ll.jpg
…và nội dung nhi đồng.

Tin liên quan

Tags:

#Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh #Bóng đá Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao?

World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao?

World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.
Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi không ghi bàn trong trận đấu gặp Anh ở bán kết World Cup 2026, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của Argentina trong trận cầu sinh tử này.
Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha

Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha

Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.
Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.
Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026

Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026

World Cup 2026 đã xác định 8 đội vào tứ kết, trong đó có 6 đại diện châu Âu, 1 Nam Mỹ và 1 châu Phi. Vòng đấu sẽ bắt đầu từ ngày 10/7 theo giờ Hà Nội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!