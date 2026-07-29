Tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

Theo thông tin chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 và nằm ở bảng B với các đội tuyển Thái Lan, Philippines và Pakistan, khách mời tới từ Nam Á sau khi tuyển Trung Quốc rút lui.

Kết quả bốc thăm phân hạng và chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (ASEAN Cup, tiền thân là AFF Cup).

Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24/9 đến 3/10, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của các trận đấu thuộc FIFA Days.

Một điểm mới đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup là quy mô được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi 11 Liên đoàn thành viên Đông Nam Á. Bên cạnh các đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), giải đấu năm nay có thêm hai đội khách mời là Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc). Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Các trận đấu của Division 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thông báo của FIFA, lịch thi đấu chính thức và điều lệ giải sẽ được công bố trong thời gian tới. Các Liên đoàn thành viên đang triển khai các thủ tục đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIFA để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh.