Argentina có thêm lợi thế trước tứ kết World Cup 2026

Manzambi không thể thi đấu trận tứ kết World Cup 2026 cùng tuyển Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

Thụy Sĩ sẽ bước vào trận tứ kết World Cup 2026 (8h ngày 12-7) với Argentina mà không có mặt của tiền vệ Johan Manzambi. Ngôi sao 20 tuổi này đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu do không kịp bình phục chấn thương đầu gối.

Trước đó, Manzambi đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại giải đấu khi ghi được 3 bàn thắng. Anh góp công lớn giúp Thụy Sĩ vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng B.

Tiền vệ trẻ này đá chính trong chiến thắng trước Algeria ở vòng 32 đội. Nhưng sau đó, anh phải vắng mặt ở trận thắng Colombia tại vòng 16 đội (trận đấu Thụy Sĩ giành vé đi tiếp sau loạt sút luân lưu).

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận tứ kết, HLV trưởng Murat Yakin cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng làm mọi cách để đưa cậu ấy trở lại. Nhưng thật không may, cậu ấy không thể thi đấu. Johan Manzambi đang phải chịu rất nhiều đau đớn. Đây là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi”.

Sự vắng mặt của Manzambi là tổn thất lớn cho Thụy Sĩ, nhưng lại là lợi thế không nhỏ cho Argentina. Nói vậy bởi cầu thủ 20 tuổi này hiện là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất.

Theo tờ The Athletic, Manzambi đang chuẩn bị gia nhập CLB Newcastle United tại Ngoại hạng Anh ngay sau khi World Cup 2026 khép lại. Newcastle và CLB chủ quản Freiburg đã đạt được thỏa thuận với phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 50 triệu bảng (67 triệu USD).

Trưởng thành từ học viện của CLB Thụy Sĩ Servette trước khi chuyển sang đội trẻ Freiburg, Manzambi đã nhanh chóng khẳng định bản thân với 58 lần ra sân cho đội một của đại diện Bundesliga. Theo đó, anh ghi 8 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo.

Ở mùa giải 2025-2026 vừa qua, Manzambi thi đấu nổi bật với 47 lần ra sân, ghi 7 bàn và có 9 kiến tạo. Manzambi giúp Freiburg đứng thứ 7 tại Bundesliga và lọt vào trận chung kết Europa League.