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10 đội bóng tranh tài Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026 nhằm tạo sân chơi bổ ích, đồng thời tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh sắp tới.

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Chiều 14/7, phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức khai mạc Giải Bóng đá thiếu niên toàn phường năm 2026. Ảnh: Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.
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Giải thu hút sự tham gia của 10 đội bóng đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh. Giải thi đấu theo luật bóng đá 7 người. Ảnh: Trận đấu giữa đội TDP Xuân Lam (áo xanh) và đội TDP Hồng Sơn.
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Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng, Ban Tổ chức lựa chọn 4 đội có thành tích cao nhất vào vòng bán kết, từ đó 2 đội xuất sắc sẽ bước vào trận chung kết.
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Giải bóng đá thiếu niên được tổ chức thường niên là hoạt động tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho các em học sinh trong dịp hè. Đồng thời, qua đó tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh sắp tới.
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Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026 diễn ra trong từ ngày 14 đến ngày 18/7/2026.

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