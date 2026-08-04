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Báo chí Hàn Quốc: Ma thuật của Kim Sang Sik quá đỉnh

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Báo chí Hàn Quốc hết lời ca ngợi HLV Kim Sang Sik khi những sự thay đổi chiến thuật của ông giúp Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026 tối 3/8.

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HLV Kim Sang Sik được báo chí Hàn Quốc ca ngợi hết lời sau chiến thắng trước Indonesia - Ảnh: ANH KHOA

Trước trận đấu này, tuyển Việt Nam gặp khá nhiều bất lợi và được dự đoán khó có kết quả tốt trên sân của Indonesia.

Tuy nhiên, bằng màn trình diễn ấn tượng trong khả năng thay đổi nhân sự, chiến thuật và đọc trận đấu, HLV Kim Sang Sik đã giúp Việt Nam đánh bại Indonesia, qua đó trở thành đội rộng cửa đi tiếp ở vị trí nhất bảng A ASEAN Cup 2026.

Chứng kiến màn cầm quân đỉnh cao của ông Kim Sang Sik, báo Osen của Hàn Quốc giật ngay trên tít đầy vẻ thán phục: "Ma thuật của Kim Sang Sik quá đỉnh, Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 để giành lại ngôi đầu bảng...". Báo này khẳng định tuyển Việt Nam đã chơi áp đảo hoàn toàn Indonesia và xứng đáng giành chiến thắng 3-0.

Trong khi đó, báo Chosun, ForforTwo cùng nhận định khi viết: "Ma thuật của Kim Sang Sik vẫn tiếp tục".

Tác giả bài viết là Lee Hyun Seok nhận định với chiến thắng này, tuyển Việt Nam mở rộng cánh cửa hướng đến việc bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Còn báo Interfootball bình luận HLV Kim Sang Sik đã có "màn trình diễn hoàn hảo trong chiến thuật lẫn khả năng thay đổi nhân sự".

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Tuyển Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước Indonesia - Ảnh: ANH KHOA

Theo báo này, đây chính là lý do quan trọng nhất giúp Việt Nam "vùi dập Indonesia", qua đó vươn lên đầu bảng với thành tích bất bại và chưa để thủng lưới lần nào.

tuoitre.vn
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