Một Man City hoàn toàn mới

Chỉ ba năm sau chức vô địch Champions League, Man City đã thay đổi gần như toàn bộ bộ khung và trao cho Enzo Maresca nhiệm vụ xây dựng một đế chế mới.

Enzo Maresca nhận nhiệm vụ xây dựng một Man City mới sau khi phần lớn bộ khung thời Pep Guardiola đã rời Etihad.

Ngày 10/6/2023, Ilkay Gundogan nâng cao chiếc cúp Champions League tại Istanbul, hoàn tất cú ăn ba lịch sử cho Manchester City. Đó là đỉnh cao của đội bóng được Pep Guardiola xây dựng trong nhiều năm, với một tập thể gần như không có điểm yếu và khả năng kiểm soát trận đấu ở mức hoàn hảo.

Hơn 1.000 ngày sau, diện mạo ấy gần như không còn. Theo AS, chỉ một nhóm nhỏ trong số 27 cầu thủ từng góp mặt ở hành trình vô địch châu Âu năm 2023 còn ở lại sân Etihad. Danh sách ấy gồm Erling Haaland, Phil Foden, Rodri, Ruben Dias, Jack Grealish, Rico Lewis và Kalvin Phillips. Trong đội hình xuất phát ở trận chung kết thắng Inter Milan, chỉ còn bốn người thuộc biên chế hiện tại.

Sự thay đổi không chỉ diễn ra trên sân. Guardiola rời ghế sau 10 năm thành công, khép lại giai đoạn thống trị rực rỡ nhất lịch sử CLB. Enzo Maresca, người từng làm việc trong hệ thống của Man City trước khi gây dựng tên tuổi tại Leicester City và Chelsea, được trao hợp đồng ba năm để kế nhiệm.

Maresca vì thế không đơn thuần tiếp quản một đội bóng mạnh. Ông bước vào phòng thay đồ giữa một cuộc chuyển giao sâu rộng, nơi những trụ cột cũ lần lượt ra đi và ký ức về thời Guardiola vẫn bao phủ mọi quyết định.

Bộ khung vô địch đã tan rã

Ederson, người giữ sạch lưới trong trận chung kết Champions League 2023, hiện khoác áo Fenerbahce. Nathan Ake cũng chuyển đến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi John Stones và Manuel Akanji sang Italy. Kevin De Bruyne gia nhập Napoli, Gundogan chơi cho Galatasaray còn Bernardo Silva chuyển đến Real Madrid.

Đó không chỉ là danh sách những cầu thủ nổi tiếng rời Etihad. Man City mất gần như toàn bộ phần lõi từng tạo nên bản sắc của đội bóng dưới thời Guardiola.

Ederson không đơn thuần là thủ môn. Khả năng chuyền bóng của anh giúp CLB triển khai từ tuyến dưới và kéo đối phương ra khỏi cấu trúc phòng ngự. Stones từng được Guardiola đẩy lên đá như một tiền vệ trong mùa giải ăn ba, còn Akanji và Ake mang lại sự linh hoạt ở nhiều vị trí.

Sự ra đi của Kevin De Bruyne đánh dấu hồi kết của thế hệ từng đưa Man City lên đỉnh châu Âu.

Ở tuyến giữa, De Bruyne, Gundogan và Bernardo Silva đại diện cho ba phẩm chất khác nhau nhưng bổ trợ hoàn hảo. De Bruyne tạo đột biến bằng những đường chuyền trực diện, Gundogan đọc khoảng trống và xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm, còn Bernardo giữ bóng, pressing và kết nối các tuyến.

Khi từng mắt xích ấy rời đi, Man City không thể chỉ tìm những cầu thủ có hồ sơ tương tự rồi đặt vào vị trí cũ. Hệ thống của Guardiola được tạo nên bởi nhiều năm làm việc, sự thấu hiểu giữa các cầu thủ và khả năng điều chỉnh gần như theo bản năng.

Maresca sẽ phải xây dựng lại những mối liên kết đó với một thế hệ khác. Tân HLV người Italy thừa hưởng những ngôi sao như Haaland, Foden, Dias và Rodri, nhưng phần còn lại của đội hình mang diện mạo mới, ít kinh nghiệm chung hơn và chưa có vị thế tương tự thế hệ trước.

Man City đã đưa về tiền vệ Elliot Anderson và vẫn tìm kiếm thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng hè. Maresca cũng thừa nhận CLB còn kế hoạch tăng cường lực lượng trước khi thị trường đóng cửa.

Việc mua thêm cầu thủ là cần thiết, nhưng bài toán lớn hơn nằm ở cách ghép họ thành một tập thể. Guardiola để lại một tiêu chuẩn quá cao, nơi chiến thắng thôi chưa đủ, bởi Man City còn được kỳ vọng phải áp đảo và điều khiển trận đấu.

Maresca phải thoát khỏi cái bóng của Pep

Maresca có nhiều điểm gần gũi với Guardiola về tư duy chiến thuật. Ông ưu tiên kiểm soát bóng, triển khai từ hàng thủ và tạo ưu thế quân số ở khu vực giữa sân. Chính sự tương đồng đó giúp ông được xem là lựa chọn phù hợp để duy trì bản sắc của Man City.

Tuy nhiên, nó cũng tạo ra nguy cơ lớn nhất. Nếu Maresca cố sao chép Guardiola, mọi khác biệt sẽ dễ bị xem là sự sa sút. Đội bóng mới có thể sử dụng những nguyên tắc quen thuộc, nhưng không còn đúng những con người từng biến các nguyên tắc ấy thành chuẩn mực.

Rodri vẫn là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch tái thiết Man City dưới thời Maresca.

Thử thách đầu tiên là bảo vệ Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn là trung tâm trong cách Man City kiểm soát trận đấu, nhưng đang được Real Madrid theo đuổi. The Guardian nhận định khả năng giữ chân Rodri có thể quyết định thành bại của Maresca trong giai đoạn đầu tại Etihad.

Nếu Rodri ra đi, Man City sẽ mất người kết nối hàng thủ với tuyến trên, kiểm soát nhịp độ và bảo vệ khoảng trống khi đội hình dâng cao. Một bản hợp đồng mới có thể mang lại sức trẻ hoặc năng lượng, nhưng rất khó thay thế ngay kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu của anh.

Maresca cũng phải giúp Haaland và Foden trở thành những thủ lĩnh thực sự của thế hệ mới. Haaland bảo đảm nguồn bàn thắng, còn Foden là cầu thủ trưởng thành từ học viện và hiểu rõ văn hóa CLB. Dias sẽ giữ vai trò dẫn dắt hàng phòng ngự, trong khi Rico Lewis được kỳ vọng tiếp tục phát triển thành một cầu thủ đa năng.

Man City không chỉ cần một đội hình mới, mà cần hình thành một trật tự mới trong phòng thay đồ. Những tiếng nói lớn như De Bruyne, Gundogan, Silva, Stones hay Ederson đã biến mất, khiến trách nhiệm được chuyển sang nhóm cầu thủ còn lại.

Áp lực càng lớn khi City chưa thể trở lại chung kết Champions League kể từ năm 2023. Theo AS, họ không vượt qua vòng tứ kết trong ba mùa gần nhất và đều bị Real Madrid chặn bước.

Maresca vì thế phải làm hai việc cùng lúc: tái thiết một tập thể và đưa đội bóng trở lại đỉnh cao ngay lập tức. Ông không có nhiều thời gian để thử nghiệm, bởi Man City vẫn bước vào mùa giải mới với mục tiêu cạnh tranh mọi danh hiệu.

Kỷ nguyên Guardiola đã kết thúc, nhưng những đòi hỏi mà nó tạo ra vẫn còn nguyên. Thành công của Maresca sẽ không nằm ở việc dựng lại phiên bản cũ, mà ở khả năng tạo nên một Man City đủ khác biệt để sống tiếp sau thời đại vĩ đại nhất lịch sử CLB.