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Những "sao trẻ" tại Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh còn là nơi để nhiều cầu thủ nhí thể hiện tài năng, trong đó có nhiều em đã lọt vào "mắt xanh" của các HLV đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

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Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra từ ngày 20 – 25/7, có sự góp mặt của 39 đội bóng (22 đội bóng thiếu niên, 17 đội bóng nhi đồng) với gần 500 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia.
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Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, giải đấu đã khép lại với chức vô địch nội dung nhi đồng thuộc về đội phường Hải Ninh và vô địch nội dung thiếu niên thuộc về đội phường Thành Sen.
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Giải đấu đã để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng. Đó là niềm hạnh phúc khi giành chiến thắng, nhưng cũng là giọt nước mắt khi để thua đầy tiếc nuối.
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Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh còn là nơi để nhiều cầu thủ nhí thể hiện tài năng, trong đó có nhiều em đã lọt vào "mắt xanh" của các HLV đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở nội dung nhi đồng, cái tên gây ấn tượng nhất là hậu vệ Võ Nguyễn Đức Mạnh (áo đỏ, đội bóng phường Hải Ninh).
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Dù hạn chế về thể hình nhưng Đức Mạnh thi đấu rất xuất sắc. Em là chốt chặn tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự của đội bóng Hải Ninh. Lối chơi điềm tĩnh, phán đoán chính xác giúp hậu vệ này giành chiến thắng ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải là minh chứng cho tài năng của cầu thủ này.
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Tiền đạo Lê Đình Khang (áo trắng, đội bóng phường Sông Trí) là vua phá lưới ở nội dung nhi đồng với 12 bàn thắng. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng qua người cùng việc dứt điểm cả 2 chân là vũ khí giúp Đình Khang liên tục "xé lưới" đối thủ.
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Phong độ của Đình Khang góp công giúp đội bóng phường Sông Trí giành hạng 3 chung cuộc. Em cũng lọt vào danh sách tuyển chọn của đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với những màn trình diễn thuyết phục trong giải đấu này.
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Một cái tên khác gây ấn tượng là cầu thủ Nguyễn Võ Trọng Nhân (áo trắng, đội bóng phường Sông Trí). Sở hữu kỹ thuật cá nhân khá nổi bật, Trọng Nhân là đối tác ăn ý với Đình Khang trên hàng công của đội.
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Trọng Nhân cũng đã lọt vào danh sách tuyển chọn của đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Một cái tên đáng chú ý khác ở nội dung nhi đồng là cầu thủ Uông Hoàng Hải (đội bóng xã Hương Sơn). Cầu thủ này từng được 2 lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng tuyển chọn, em sở hữu kỹ thuật cá nhân rất ấn tượng.

Một cái tên đáng chú ý khác ở nội dung nhi đồng là cầu thủ Uông Hoàng Hải (đội bóng xã Hương Sơn). Cầu thủ này từng được 2 lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng tuyển chọn, em sở hữu kỹ thuật cá nhân rất ấn tượng.

Hoàng Hải sở hữu lối đá hiện đại, khả năng dứt điểm ấn tượng, là điểm tựa tinh thần của các cầu thủ mỗi khi đội bóng Hương Sơn gặp khó khăn.

Hoàng Hải sở hữu lối đá hiện đại, khả năng dứt điểm ấn tượng, là điểm tựa tinh thần của các cầu thủ mỗi khi đội bóng Hương Sơn gặp khó khăn.

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Ở vị trí thủ môn, khó có cái tên nào vượt qua được Nguyễn Việt Bảo (đội bóng xã Hương Sơn). Sở hữu thể hình lý tưởng, cùng đó là những pha cản phá ấn tượng, Việt Bảo góp công lớn đưa đội bóng xã Hương Sơn vào đến trận chung kết.
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Màn trình diễn ấn tượng giúp Việt Bảo giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải nội dung nhi đồng.
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Ở nội dung thiếu niên, hậu vệ Trần Đình Anh Quân (áo xanh, đội bóng xã Đồng Lộc) giành giải vua phá lưới với 13 bàn. Thi đấu ở hàng phòng ngự nhưng Anh Quân lại có khả năng ghi bàn đầy ấn tượng.
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Sở hữu thể hình nổi bật, Anh Quân luôn chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi và các pha không chiến. Khả năng ghi bàn của em giúp đội bóng xã Đồng Lộc giành ngôi á quân nội dung thiếu niên.
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Một cái tên khác của đội bóng thiếu niên xã Đồng Lộc là Đặng Văn An cũng đã để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ. Một bàn thắng cùng với đó là vô số những pha đi bóng lắt léo, chuyền bóng như đặt của Văn An khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
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Hậu vệ Lê Nam Anh (đội bóng phường Thành Sen) giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nam Anh hiện đang thuộc biên chế U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sở hữu thể hình khá tốt cùng lối đá chắc chắn, em chính là chốt chặn tin cậy nơi hàng phòng ngự của đội.
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Một bàn thắng cùng vô số lần giải vây thành công của Nam Anh giúp đội bóng phường Thành Sen lên ngôi vô địch đầy cảm xúc.

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#Giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H #Bóng đá Hà Tĩnh

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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