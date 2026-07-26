Những "sao trẻ" tại Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh

9 ứng viên Quả Bóng Vàng 2026 22/07/2026 06:11 Lionel Messi, Lamine Yamal hay Kylian Mbappe đều nằm trong nhóm ứng viên giành Quả Bóng Vàng 2026,

Maldini thuyết phục Guardiola dẫn dắt tuyển Italy 21/07/2026 10:39 Hai quan chức của LĐBĐ Italy (FIGC), Paolo Maldini và Leonardo, trực tiếp gặp mặt, thuyết phục HLV Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển này.

39 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh 20/07/2026 16:01 Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh thu hút 22 đội bóng thiếu niên, 17 đội bóng nhi đồng với gần 500 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tham gia tranh tài.

World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao? 20/07/2026 08:00 World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.

10 trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử World Cup 19/07/2026 14:52 Trận chung kết World Cup 2022 được báo Anh BBC xếp thứ hai. Liệu năm nay, cuộc đại chiến giữa Argentina và Tây Ban Nha có thể chen vào danh sách này?

Mbappe phá kỷ lục ghi bàn của Messi ở World Cup 19/07/2026 07:55 Với cú đúp trong trận Pháp thua Anh 4-6 ở trận tranh giải ba, Kylian Mbappe vượt Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Tuyển Anh đánh bại Pháp trong trận cầu 10 bàn thắng 19/07/2026 06:27 Ở trận đấu giữa Pháp vs Anh tại World Cup 2026, phong độ ấn tượng của Saka đã giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng 6-4, qua đó giành hạng ba chung cuộc.

Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam hạ Myanmar 18/07/2026 21:54 Tối 18/7, tuyển Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên.

FIFA chịu áp lực về việc tổ chức trận tranh hạng ba World Cup 17/07/2026 05:58 Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ khép lại, nhưng trước khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết, FIFA đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi xoay quanh trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp.

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục 16/07/2026 09:07 Messi không ghi bàn trong trận đấu gặp Anh ở bán kết World Cup 2026, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của Argentina trong trận cầu sinh tử này.

Argentina ngược dòng ngoạn mục, hẹn gặp Tây Ban Nha ở chung kết 16/07/2026 04:35 Argentina bị tuyển Anh dẫn trước nhưng họ đã chơi mãn nhãn ở phần còn lại của hiệp 2 và giành chiến thắng 2-1.

Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha 15/07/2026 05:00 Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.

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Cựu cầu thủ Everton gia nhập đội bóng V-League 13/07/2026 13:01 CLB CAHN gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V-League khi công bố tân binh David Henen.

Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội 13/07/2026 04:53 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận, FIFA đang cân nhắc ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội.

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Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết 11/07/2026 04:31 Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.

Khởi tranh Giải Bóng đá nam thiếu niên phường Nam Hồng Lĩnh 10/07/2026 17:28 Giải Bóng đá nam thiếu niên lần thứ II, năm 2026 do phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức có 10 đội bóng tham gia.