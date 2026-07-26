Những "sao trẻ" tại Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh còn là nơi để nhiều cầu thủ nhí thể hiện tài năng, trong đó có nhiều em đã lọt vào "mắt xanh" của các HLV đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, giải đấu đã khép lại với chức vô địch nội dung nhi đồng thuộc về đội phường Hải Ninh và vô địch nội dung thiếu niên thuộc về đội phường Thành Sen.
Giải đấu đã để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng. Đó là niềm hạnh phúc khi giành chiến thắng, nhưng cũng là giọt nước mắt khi để thua đầy tiếc nuối.
Màn trình diễn ấn tượng giúp Việt Bảo giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải nội dung nhi đồng.
World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.
Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ khép lại, nhưng trước khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết, FIFA đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi xoay quanh trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp.
Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.