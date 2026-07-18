Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam hạ Myanmar

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Chiến thắng đậm cho tuyển Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục lên phần sân Myanmar. Chỉ sau 5 phút, tuyển Việt Nam đã khai thông thế bế tắc. Từ pha lên bóng bên cánh phải của Hoàng Hên, bóng chạm chân Tài Lộc đổi hướng vừa tầm để Xuân Son tung người volley đẹp mắt, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Bàn thắng sớm giúp tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Tài Lộc trở thành điểm sáng trên hàng công với những pha càn lướt và xử lý mạnh mẽ, liên tục khuấy đảo hệ thống phòng ngự Myanmar.

Tuy nhiên, đội khách cũng không hoàn toàn lép vế. Myanmar chủ động nhường thế trận, chờ cơ hội phản công và nhiều lần khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo. Những pha chuyển trạng thái tốc độ của đối phương là lời cảnh báo rõ ràng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik, buộc các hậu vệ phải duy trì sự tập trung cao độ.

Tuyển Việt Nam làm chủ thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ảnh: Minh Chiến.

Sau quãng thời gian chơi có phần chững lại, tuyển Việt Nam dần lấy lại quyền kiểm soát. Xuân Son sở hữu thêm nhiều cơ hội nhưng chưa thể nhân đôi cách biệt vì thiếu một chút chính xác trong khâu dứt điểm.

Đến phút 39, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Tiến Anh, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất rồi bay vào lưới, giúp tuyển Việt Nam khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 2-0.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình xuất phát và các học trò tiếp tục duy trì sức ép. Phút 51, Tiến Anh tung cú sút căng trong vùng cấm, bóng chạm tay hậu vệ Myanmar nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Ít phút sau, chính cầu thủ này lại bỏ lỡ cơ hội khi quyết định dứt điểm thay vì chuyền cho Quang Hải và Xuân Son đang ở vị trí thuận lợi.

Tuyển Việt Nam chơi nhỉnh hơn Myanmar trong phần lớn thời gian. Ảnh: Minh Chiến.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang về bàn thắng thứ ba. Phút 59, Hoàng Hên khiến khán đài sân Thái Nguyên bùng nổ với cú cứa lòng chân trái đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sau bàn thắng, HLV Kim Sang-sik lần lượt tung Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Hai Long và Văn Vĩ vào sân nhằm làm mới đội hình. Tuyển Việt Nam tiếp tục áp đảo hoàn toàn, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Xuân Son còn khiến người hâm mộ trầm trồ với pha ngả người móc bóng kiểu xe đạp chổng ngược, nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Chiến thắng dễ dàng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận tấn công. Phút 89, Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Chính tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam.

Chiến thắng đậm trước Myanmar không chỉ mang đến sự tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang-sik mà còn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong lối chơi tấn công, đặc biệt là màn tỏa sáng của Xuân Son và Hoàng Hên.

Dù vẫn còn những thời điểm mất tập trung trước các pha phản công, tuyển Việt Nam nhìn chung đã hoàn thành một trận đấu giàu sức thuyết phục trước khi bước vào những thử thách quan trọng sắp tới.