Vì sao cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2026-2027 hứa hẹn hấp dẫn?

Ngoại hạng Anh nhiều năm gần đây chứng kiến Man City thống trị, rồi Liverpool và Arsenal vô địch với khoảng cách ít nhất 7 điểm. Nhưng mùa 2026-2027 được dự báo sẽ chứng kiến một cuộc đua khó lường, rộng mở với nhiều CLB hơn bao giờ hết.

Kỳ vọng mới vào các HLV mới

Man City thường được xem là ứng viên số một khi giành 6 trong 9 chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất. Tuy nhiên, họ sẽ bước vào mùa mới mà không còn HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB - Pep Guardiola.

Nhà cầm quân 55 tuổi chia tay đội bóng cuối mùa trước, khép lại 10 năm gắn bó với 17 danh hiệu lớn. Người kế nhiệm là trợ lý cũ Enzo Maresca - HLV thất nghiệp từ khi rời Chelsea hồi tháng 1.

Chelsea cũng thay tướng. Liam Rosenior được bổ nhiệm thay Maresca hồi đầu năm nhưng rời ghế trước khi mùa giải kết thúc. Cựu tiền vệ Liverpool Xabi Alonso hiện là HLV trưởng mới. Alonso từng giúp Leverkusen vô địch Bundesliga với thành tích bất bại cách đây hai năm, nhưng không thành công khi trở lại Tây Ban Nha dẫn dắt Real Madrid.

Xabi Alonso cầm áo đấu của Chelsea trong lễ ra mắt cương vị HLV trưởng tại sân Stamford Bridge, London (Anh), ngày 13/7/2026. Ảnh: Reuters

Liverpool bổ nhiệm Andoni Iraola sau khi Arne Slot ra đi. HLV Tây Ban Nha vừa giúp Bournemouth cán đích thứ sáu mùa trước. Như vậy, ba ông lớn đều có HLV mới. Ngoài ra, Michael Carrick (Man Utd) và Roberto De Zerbi (Tottenham) cũng chỉ tiếp quản đội bóng giữa và cuối mùa trước.

Điều đó có nghĩa là 5 trong 6 CLB thuộc nhóm "Big 6" sẽ khởi đầu mùa giải với HLV khác so với đầu mùa trước. Người duy nhất còn tại vị là Mikel Arteta của Arsenal.

Chấn thương của Saliba có thể khiến Arsenal trả giá

Là ĐKVĐ và có một Arteta dày dạn kinh nghiệm, Arsenal được đánh giá là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, chấn thương dài hạn của trung vệ William Saliba có thể ảnh hưởng lớn đến tham vọng bảo vệ ngôi vương.

Arsenal xác nhận Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương lưng tại World Cup. Trung vệ tuyển thủ Pháp 25 tuổi ra sân 50 trận trên mọi đấu trường mùa trước. Anh cùng Gabriel hợp thành bộ đôi trung vệ là nền tảng giúp Arsenal trở thành đội thủng lưới ít nhất giải trên đường vô địch mùa trước.

William Saliba đau đớn sau khi dính chấn thương trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha tại sân Dallas, Arlington, bang Texas (Mỹ), ngày 14/7/2026. Ảnh: Reuters

Đội bóng thành London cũng có lịch thi đấu không dễ khi gặp Aston Villa và Chelsea ở hai trong ba vòng đầu tiên. Kể từ khi Saliba ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2022, Arsenal thắng 68,7% số trận có anh trong đội hình (131 trận). Khi Saliba vắng mặt, tỷ lệ này giảm còn 47,6% (21 trận).

Lịch thi đấu dày đặc có cản bước Man Utd?

Mùa trước, Man Utd chỉ đá 40 trận trên mọi đấu trường, ít nhất trong một mùa kể từ mùa 1914-1915, và họ cán đích thứ ba. Trong khi đó, Chelsea chơi 59 trận và chỉ đứng thứ 10, còn Tottenham thi đấu 52 trận rồi trụ hạng ở vòng cuối với vị trí thứ 17.

Số trận nhiều hơn không đồng nghĩa chắc chắn sẽ có thành tích kém hơn. Arsenal mùa trước vẫn vô địch Ngoại hạng Anh dù lọt vào chung kết Champions League và Cup Liên đoàn.

Tuy nhiên, việc không phải chia sức cho nhiều đấu trường giúp các đội có nhiều thời gian chuẩn bị hơn giữa các trận, xoay tua ít hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Tottenham từng có tới 27 cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở những thời điểm khác nhau mùa trước.

Mùa tới, Chelsea và Tottenham không dự cúp châu Âu, trong khi Man Utd cùng 8 CLB Ngoại hạng Anh khác phải phân sức, chinh chiến ở đấu trường châu lục. Để chuẩn bị cho lịch thi đấu dày hơn, Man Utd đã chiêu mộ hai tiền vệ Andrey Santos và Youri Tielemans từ Chelsea và Aston Villa.

Youri Tielemans ghi bàn từ chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Bỉ trong trận thắng Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Seattle, bang Washington (Mỹ), ngày 1/7/2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, liệu hai bản hợp đồng này có đủ để giúp đội bóng ứng phó với khối lượng thi đấu gia tăng hay không vẫn là câu hỏi cần thời gian trả lời.

Chelsea và Tottenham có thể tạo bất ngờ?

Chelsea và Tottenham đều gây thất vọng mùa trước, nhưng có thể trở lại mạnh mẽ sau kỳ chuyển nhượng bùng nổ. Chelsea biến Morgan Rogers thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử khi chi khoảng 156 triệu USD để chiêu mộ anh từ Aston Villa.

Đội bóng này cũng bỏ ra khoảng 64 triệu USD để mua hậu vệ cánh Marco Palestra từ Atalanta, đồng thời đạt thỏa thuận tuyển mộ Danny Welbeck, Jordan Henderson và Maxence Lacroix.

Tottenham gần như theo kịp Chelsea về mức chi tiêu, với tổng số tiền khoảng 323 triệu USD trong hè này. Riêng trong tháng 7, họ hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng CLB chỉ trong hai ngày. Tottenham chi khoảng 116 triệu USD để mua Mateus Fernandes từ West Ham, trước khi bỏ tiếp khoảng 136 triệu USD để chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle.

Ngoài ra, Tottenham còn mang về Jan Paul van Hecke với giá khoảng 71 triệu USD từ Brighton, cùng Marcos Senesi, Andrew Robertson và Martin Dubravka.

Với hàng loạt tân binh cùng những HLV mới trên băng ghế chỉ đạo, mùa giải 2026-2027 hứa hẹn sẽ mang đến một trong những cuộc đua vô địch khó dự đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây.