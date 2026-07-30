Ngoại hạng Anh thử luật chống thủ môn giả chấn thương

Ban điều hành trọng tài chuyên nghiệp Anh (Pro Ref) cho biết bóng đá Anh đã được Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) phê duyệt thử nghiệm quy định mới về chấn thương của thủ môn trong mùa 2026-2027.

Thủ môn David Raya ngồi xuống sân vì chấn thương trong trận Arsenal gặp Man City trên sân Etihad ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, ngày 22/9/2024. Ảnh: Reuters

Theo Pro Ref, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), Ngoại hạng Anh, Liên đoàn Bóng đá Anh (EFL), Women's Super League (WSL) và National League sẽ đồng phối hợp triển khai thử nghiệm. Các bên tham gia kỳ vọng quy định mới này sẽ góp phần duy trì nhịp độ trận đấu và hạn chế việc lợi dụng chấn thương của thủ môn để làm gián đoạn thế trận.

Theo quy định mới, nếu trận đấu phải tạm dừng vì thủ môn bị đau, HLV sẽ phải chỉ định một trong 10 cầu thủ còn lại rời sân ngay lập tức. Cầu thủ này chỉ được phép vào sân trở lại sau khi trận đấu tiếp tục ít nhất một phút.

Những năm qua, không ít trường hợp thủ môn ngồi xuống sân, ra hiệu cần nhân viên y tế vào hỗ trợ dù vẫn đủ khả năng tiếp tục thi đấu. Khoảng thời gian gián đoạn này thường được các đội tận dụng để làm giảm nhịp tấn công của đối phương, kéo dài thời gian hoặc tập hợp cầu thủ quanh khu kỹ thuật để nhận chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện.

Sau khi quãng nghỉ kết thúc, thủ môn thường đứng dậy và tiếp tục thi đấu bình thường.

Theo Pro Ref, quy định mới nhằm bảo đảm các trường hợp chấn thương thực sự vẫn được chăm sóc đầy đủ, đồng thời loại bỏ mọi lợi thế chiến thuật có thể phát sinh từ việc dừng trận đấu.

Luật thử nghiệm sẽ không được áp dụng nếu thủ môn bị phạm lỗi và cần điều trị ngay sau khi trọng tài cho hưởng quả đá phạt. Quy định cũng không áp dụng khi thủ môn va chạm với một cầu thủ khác khiến cả hai đều cần chăm sóc y tế, hoặc trong trường hợp thủ môn bị chảy máu.

Bóng đá Anh sẽ theo dõi quá trình thử nghiệm trong toàn bộ mùa giải. Họ sẽ phối hợp cùng IFAB và các bên liên quan, đánh giá mức độ hiệu quả của quy định trong việc duy trì tốc độ trận đấu, đồng thời bảo đảm an toàn cho cầu thủ.

Quy định mới là một trong loạt biện pháp được áp dụng nhằm tăng thời lượng bóng lăn và giảm tình trạng câu giờ. Trước đó, luật thủ môn chỉ được giữ bóng tối đa 8 giây đã được áp dụng từ mùa 2025-2026.

Ở mùa 2026-2027, trọng tài cũng sẽ sử dụng đồng hồ đếm ngược 5 giây với các tình huống thực hiện ném biên hoặc phát bóng lên bị kéo dài không hợp lý. Nếu cầu thủ trì hoãn quá 5 giây, quyền ném biên có thể được trao cho đội đối phương, còn quả phát bóng lên có thể bị đổi thành phạt góc cho đối thủ.

Ngoài ra, cầu thủ bị thay ra sẽ phải rời sân trong vòng 10 giây. Nếu cố tình chậm trễ, cầu thủ vào thay sẽ phải chờ thêm một phút sau khi trận đấu được nối lại mới được phép vào sân.